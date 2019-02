Celoevropské průzkumy pro květnové volby do Evropského parlamentu jsou pokřiveným zrcadlem. Klíčové totiž bude, kolik a jací voliči k těmto volbám, na rozdíl od parlamentních, dorazí.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, zní známé sportovní heslo. Pro volby do Evropského parlamentu, které se konají na konci května, by se dalo pozměnit na: „Hlavní je účast – vašich voličů.“ Celoevropské předvolební průzkumy, které byly v minulých dnech publikovány, nebere proto nikdo moc vážně. Ani ti, co podle nich mají neuspět, ani ti, kteří by měli drtivě vyhrát.