Vysoké teploty, vítr a extrémní sucho přispěly na jihu Francie ke vzniku požárů, kvůli nimž muselo být zmobilizováno 710 hasičů. Přes noc bylo v terénu také zhruba 180 záchranářských vozidel. I v noci se přitom teplota pohybovala kolem 30 stupňů. Požáry na jihu Francie zničily 11 domů a spálily na 620 hektarů porostu.

Ještě dnes ráno některé požáry nebyly pod kontrolou, zejména v obcích Garons a Saint-Gilles. Požáry zničily také čtyři kůlny, čtyři mobilní domy a zabily čtyři koně. Hasičům z departementu Gard se s pomocí kolegů ze sousedních departementů podařilo "uchránit stovky lidských životů a obydlí", uvedli dnes hasiči. Lehce zraněn byl podle nich jeden obyvatel a 11 hasičů.

V pátek byl v kantonu Quissac zatčen muž podezřelý v souvislosti s jedním z požárů. Nakonec byl hospitalizován, vazba kvůli jeho duševnímu stavu nepřicházela v úvahu.

Vysušené bobule

Agentura AFP uvedla, že vlna veder způsobila v jižní Francii značné škody na vinicích. Předseda vinařského sdružení departementu Hérault Jérôme Despey řekl, že horko "vysušilo bobule a spálilo listy". Vinná réva je podle něj vůči vysokým teplotám odolná, současná vedra ale byla extrémní. "Jsem vinařem 30 let. Nikdy jsem neviděl vinnou révu spálenou vedrem tak jako včera: je to působivé," řekl Despey.

Velkou část Evropy sužují vedra už téměř týden. Požáry i oběti na životech jsou hlášeny z Francie, Španělska nebo Itálie. Například Milán se potýká s občasnými výpadky elektřiny v obchodech a restauracích, které se snaží více klimatizovat. Kvůli vedru se o 35 procent zvýšila návštěvnost lékařské pohotovosti, ve většině případů kvůli potížím v důsledku přehřátí organismu.

Vedra zabíjí

Ve Francii už v souvislosti s vedry zemřelo nejméně osm lidí, v Itálii podle různých zdrojů dva či tři lidé, ve Španělsku dva. Většinou šlo o starší lidi, ve Francii ale kvůli horku zemřel také jeden dělník na stavbě. Ve Španělsku platí výstraha před požáry ve 34 z 50 provincií. V Katalánsku na severovýchodě země už rozsáhlý požár strávil na 6500 hektarů porostu.

Paříž a okolí dnes očekávaly teplotu kolem 38 stupňů Celsia, což by znamenalo překonání červnového teplotního rekordu pro tuto oblast. V Británii očekávají nejvyšší teploty v neděli, kdy by mohli meteorologové naměřit až 35 stupňů Celsia. Ve východním Německu by mohlo být během víkendu dosaženo rovněž rekordních 39 stupňů Celsia. Už v pondělí by ale na severu Německa měla rtuť teploměru klesnout mnohde až pod 20 stupňů Celsia. Jih Německa varovali meteorologové před silnými bouřkami.