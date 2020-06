Unijní fond obnovy: Vláda má zásadní výhrady k rozdělení peněz

Česká vláda má zásadní výhrady proti způsobu rozdělování peněz z připravovaného evropského fondu obnovy, v jehož rámci by si měla EU půjčit na finančních trzích 750 miliard eur. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešním jednání sněmovního evropského výboru nevyloučil ani případné veto návrhu, pokud by se nepodařilo české připomínky vyřešit Ale především chce o věci jednat. ČTK to řekl předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Jednání výboru bylo neveřejné, Sněmovna o tom rozhodla kvůli riziku nákazy koronavirem.

Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš vystoupil 16. června 2020 v Praze na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny | Foto: ČTK

Česko dlouhodobě kritizuje, že by se peníze z fondu obnovy měly rozdělovat podle míry nezaměstnanosti v letech 2015 až 2019. Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková ve středu na videokonferenci pořádané Českou podnikatelskou reprezentací při EU řekla, že takové kritérium by nezohledňovalo dopady pandemie koronaviru. Česko chce při rozdělování peněz zvýšit význam propadu HDP, nejlépe v meziročním srovnání let 2019 a 2020. Fond obnovy EU může dát Česku půl bilionu korun. Babiš má ale výhrady Přečíst článek › Babiš na dnešním jednání výboru vládní postoj potvrdil. "Jeho největší výhrada je přidělování prostředků na základě nezaměstnanosti s odvoláním na to, že řada zemí nezaměstnanost měla vysokou dávno před koronavirovou krizí. Že by si sanovaly svůj starý strukturální problém pod zástěrkou koronakrize," řekl Benešík. Předseda výboru se premiéra ptal, zda by byl připraven kvůli tomu návrh vetovat. "Byl poměrně rezervovaný k tomu, i když nakonec tuto možnost připustil s tím, že samozřejmě chceme jednat dál," řekl. Neformální jednání Hrdinková uvedla, že Česko ve svém odporu v rozdělování peněz podle dlouhodobé míry nezaměstnanosti není samotné. Podobný postoj podle ní zastávají i další státy z východní části EU, kterým se v uplynulých letech hospodářsky dařilo a vážně je zasáhlo zmražení ekonomiky kvůli pandemii. Zmínila Maďarsko, Bulharsko nebo pobaltské země. Benešík upozornil, že z pátečního jednání Evropské rady, které se bude věnovat fondu obnovy, nelze očekávat konečnou dohodu. Videokonference evropských lídrů podle něj je neformálním jednáním, které nebude přijímat společné závěry. Před dalším summitem EU by se ale podle něj měl návrhem plánu obnovy zabývat nejen evropský výbor, ale i Sněmovna jako celek. "Všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně budou mít příležitost se k tomu vyjádřit, eventuálně přijmout stanoviska a doporučení pro mandát premiéra před finálním hlasováním," řekl. Miliardy pro Česko z EU: Petříček vidí problémy, chce najít kompromis Přečíst článek › Výbor se dnes zabýval také debatou o možném zajištění vlastních příjmů EU mimo peníze, které do jejího rozpočtu posílají členské státy. Babiš podle Benešíka uvedl, že neočekává, že by se na něčem takovém byly členské státy schopné dohodnout. Výbor také apeloval na českého premiéra, aby při jednáních o rozdělení evropských peněz kladl důraz na české projekty na ochranu proti suchu.

Autor: ČTK