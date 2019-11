Zatímco Várhelyi a Valeanová prošli bez vážnějších komplikací, problém může mít opět zástupce Francie. Prezident Emmanuel Macron totiž vyslal do Bruselu někdejšího ministra financí Bretona, který je v současnosti šéfem technologické společnosti Atos. V ní sám drží akcie v hodnotě několika desítek milionů eur. Přitom má být na klíčovém a velmi vlivném postu komisaře pro vnitřní trh Evropské unie.

„Je připraven učinit kroky, které vyloučí možná podezření ze střetu zájmů,“ uvedl Bretonův mluvčí. Podle výsledku úterního slyšení se mu to ale příliš nepodařilo, protože v právním výboru prošla jeho kandidatura pouze nejtěsnějším možným rozdílem hlasů 12:11. A to přesto, že Breton poslancům slíbil, že se zdrží veškerých rozhodnutí, která by mohla být spojena s firmou, a že prodá akcie, které v Atosu drží.

V Rumunsku byla situace o to složitější kvůli tomu, že se tam v minulých týdnech zcela vyměnila vládnoucí garnitura a po rozpadu koalice vedené socialisty se ujala moci pravicová vláda v čele s liberálem Ludovicem Orbanem. Ten pro jistotu dal šéfce EK Ursule von der Leyenové na výběr hned dva možné kandidáty na post nového eurokomisaře za Rumunsko.

Pravicový europoslanec Siegfried Murešan byl všeobecně pokládán za kvalitnějšího kandidáta než jeho kolegyně Adinua Valeanová. Do hry ale vstoupila otázka genderové vyváženosti, kterou Leyenová europoslancům při svém nástupu slíbila. Socialistická frakce totiž předem varovala šéfku Evropské komise, že pokud nebude vyrovnaný poměr mužů a žen v nové Komisi dodržen, nemusela by celá sestava projít při závěrečném hlasování, kdy se rozhoduje o EK jako o celku.

Jedenapadesátiletá Valeanová, byť je velmi zkušenou europoslankyní, která je v Evropském parlamentu už od vstupu Rumunska v roce 2007, tak může za svůj post poděkovat Francii. Paříž se totiž po neúspěchu původní kandidátky Sylvie Goulardové rozhodla znovu nenominovat ženu. Poměr mužů a žen v nové Komisi by tak v případě výběru Murešana klesl na 15:12, což se především levicové části Evropského parlamentu zdálo nepřijatelné.

„Zimní komisař“

Když je něco složité, jako v případě sestavování nové EK, tak je tady vždy ještě Velká Británie, aby to nějak dál zkomplikovala. Poté, co Londýnu opět nevyšel další pokus o brexit na konci října, musí totiž podle evropských smluv Británie vyslat svého kandidáta do Evropské komise. A to přesto, že nový termín odchodu Velké Británie z EU je v tuto chvíli stanoven nejpozději na konec ledna, a nový britský eurokomisař by se tak v Bruselu příliš neohřál.

Leyenová už před dvěma týdny poslala do Londýna oficiální žádost britské vládě Borise Johnsona, ale dosud nedostala odpověď. Do ní se totiž konzervativní vládě, kterou čekají 12. prosince předčasné volby, ani trochu nechce.

Na svoji včerejší urgenci tak dostala Layenová v úterý pouze lakonickou odpověď, že Londýn „dostojí svým závazkům“. Nová Evropská komise měla nastoupit už počátkem listopadu. V současnosti tak dále řídí EU prozatímně dosluhující Komise v čele s Jeanem-Claudem Junckerem. Pokud pošle Británie svého kandidáta během příštích dnů, mohl by Evropský parlament schválit novou EK do konce prosince, a ta by tak nastupovala „jen“ s měsíčním zpožděním.