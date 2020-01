Velká Británie odchází z Evropské unie, ale angličtina zůstává. Angličtinu má přitom jako jeden ze svých dvou oficiálních jazyků pouze nejmenší člen Evropské unie, půlmilionová Malta. V Irsku se sice anglicky mluví, ale podle ústavy je oficiálním jazykem irština.

Brexit. Budova britského parlamentu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V orgánech Evropské unie je přitom v posledních desetiletích angličtina jednoznačně nejpoužívanějším jazykem, o čemž svědčí i statistiky. Podle údajů překladatelské služby Evropské komise byly z angličtiny přeloženy skoro dva miliony stran dokumentů, z francouzštiny asi 75 tisíc, z němčiny 38 a půl tisíce. Už na tom je vidět, že přestože francouzština a němčina jsou oficiálně postaveny jako jednací jazyky na roveň angličtině, v praxi je to zcela jinak. Do angličtiny se podle německé agentury DPA simultánně tlumočí 99 procent všech jednání unijních orgánů, do francouzštiny 75 procent a do němčiny jen 60 procent.