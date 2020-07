Ani koronavirová nákaza, ani migrace, ale přerod Evropské unie v lídra světové ochrany přírody, to by měl být hlavní cíl úsilí Evropanů v příštích letech.

Tímto směrem by měly mířit i peníze ze 750 miliardového balíku fondu obnovy, který má pomoci unijním zemím překonat následky koronavirové krize. „Toto evropské uzdravování bude zelené! Nový rozpočet posílí evropskou Zelenou dohodu,“ uvedla po summitu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Ve výčtu premiéra Andreje Babiše, který po návratu do Prahy mluvil o tom, na co chce peníze z unijních prostředků použít, se však investice do ekologie neobjevily. „My potřebujeme řešit náš automobilový průmysl, který má velké problémy. My potřebujeme restrukturalizovat a významně investovat do zdravotnictví. My potřebujeme řešit digitalizaci. My potřebujeme podpořit hlavně stavebnictví,“ uvedl Babiš.

Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM pro Deník se však Babiš míjí s většinovým postojem Čechů. Jak zjistil zmíněný průzkum, program EU Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu, bude podle 66 % Čechů jasným přínosem. Především pro ochranu české přírody a krajiny včetně zlepšení situace v boji proti suchu či kůrovci. „Evropská unie v tom hraje podle většiny Čechů důležitou roli,“ uvádí analytička STEM Michaela Trtíková Vojtková. Sedmdesát procent Čechů ale současně neví, co Green Deal obsahuje.

Obavy o průmysl

„Veřejnost se shoduje na tom, že změna klimatu skutečně probíhá. Klimatická změna stále patří mezi hlavní témata a i po koronavirovém opanování prostoru oslabuje jen nepatrně. Ne všichni se ale shodují na tom, zda se má problém řešit bezodkladně,“ uvádí Nikola Hořejš, analytik STEM. Podle většiny Čechů bychom se měli problémem klimatu zabývat až poté, co budou překonány důsledky koronakrize.

Polovina obyvatel Česka se obává, že opatření v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu poškodí český průmysl a připraví hodně lidí o práci. Podle výsledků průzkumu STEM neplatí, že ochrana klimatu má výrazně více příznivců mezi mladými Čechy. „Výsledky nám nic takového neukázaly,“ uvádí Michaela Trtíková Vojtková.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás

Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.