Britský The Observer před několika dny napsal o „úpadku Prahy“, která se nedokáže bránit nájezdům opileckých turistů, jejichž hlavním cílem je v české turistické perle se do němoty opít a zřejmě i pozvracet. Jen o něco lepší jsou pak davy čínských turistů, kterým stačí tisíc fotografií téměř za běhu nasbíraných na nejvíce fotogenických místech, Karlovým mostem počínaje.

„Přestává to tu být k žití,“ řekl mi nedávno kamarád Tomáš, kterému jsem kdysi záviděl pěkný byt u Staroměstského náměstí. Vedle nočních opileckých turistických eskapád Tomáše i další majitele bytů v jeho domě ničí dva sousedé, kteří své byty změnili na krátkodobé ubytování pro turisty. „Každou chvíli někdo buší ve dvě ráno na vchodové dveře do domu, z chodeb mizí věci, občas udělají mejdan do rána. Ale nemáme na ně žádnou páku,“ říká Tomáš naštvaně.

Podobné příběhy jako on by mohli vyprávět lidé v Paříži, Barceloně, Palmě de Mallorce, Benátkách nebo ve Splitu. Turistika roste v zemích EU rychlý tempem, zřejmě nejvíce z klíčových oborů ekonomiky, ale z mnoha proslavených míst starého kontinentu hlásí, že je turistů už prostě moc.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Od roku 2009 vzrostl počet přenocování v EU o třicet procent na 3,1 miliardy, ale například v Chorvatsku to bylo o 130 procent, v Litvě o 189 procent, v Bulharsku o 71 procent. Jedničkou na kontinentu v počtu zahraničních turistů je přitom Španělsko s 306 miliony přenocování (za rok 2017), Česku patří až jedenácté místo s 26 miliony nocí. Je tu ale ještě jeden fenomén, a to je „vnitřní turistika“, která hraje obrovskou roli především v Británii nebo Německu. U našich západních sousedů tvoří 80 procent přenocování v tamních ubytovacích zařízeních.

Novým fenoménem turistiky jsou Číňané, kteří se stali světovou jedničkou v cestování a podle údajů za cestování do zahraničí utratili tři sta miliard dolarů, z toho velkou část v Evropě. Vedle této „čínské turistické invaze“ je ale pro Evropu velký problém masová turistika samotných Evropanů mezi sebou. 62 procent obyvatel EU podniklo podle Eurostatu v roce 2017 nejméně jednu cestu do zahraničí.

Samozřejmě, i díky víc než osmdesáti milionům obyvatel, vedou v těchto statistikách Němci. Rozhodně ale neutrácejí za cestování nejvíc. V tom vedou ve výdajích na hlavu suverénně Švédové, kteří dají ročně v průměru na cestování téměř 6300 eur (tedy asi 164 tisíc korun). Pro porovnání u Čechů je to asi patnáct tisíc korun, u Bulharů pak jen devět a půl tisíce.

Čeho je moc…

Největším problémem evropské turistiky nejsou ani tak celkové počty turistů, ale jejich koncentrace na několik měsíců v roce, hlavně v době školních prázdnin, a také na nejproslavenější destinace a nejslavnější památky. A to včetně dopravních „koridorů“.

Bavorsko pohrozilo v létě žalobou na Rakousko poté, co Rakušané v okolí dálnic z Německa směrem do Itálie a Chorvatska zavřeli kolem dálnic o víkendech všechny „únikové silnice“, kudy se ucpané dálnice daly objet. A to má ještě Německo rozdělené letní prázdniny podle spolkových zemí do různých termínů. Ani tak dálnice na jih prostě kapacitně nestačí.

Podobné to začíná být s nejznámějšími evropskými památkami. Jak konstatoval server Politico, francouzský Louvre v květnu kvůli přílišnému množství turistů zavřel a na výstavu o Leonardu da Vincim zavedl pouze elektronický prodej lístků. Řím zakázal oblíbené posedávání na Španělských schodech, „přeturistovaná“ Barcelona odmítá povolovat výstavbu nových hotelů a Amsterdam musel začít pokutovat popíjení a močení turistů na veřejnosti…

Evropská turistika je dnes evidentně na rozcestí. A může časem zahubit sebe sama.

Co vás zajímá na Evropské unii?

Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz.