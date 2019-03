Velmi jednoznačnými slovy dnes německý státní tajemník pro Evropskou unii Michael Roth vzkázal Londýnu, aby dal konečně jednoznačně najevo, co si vlastně přeje v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU. Při příchodu na dnešní jednání Rady pro všeobecné záležitosti, která připravuje summit unie na konci týdne, Roth upozornil, že EU27 už je vlekoucími se rozhovory vyčerpaná a času k řešení ubývá. Podobně se vyjádřil i rumunský ministr pro EU George Ciamba i další účastníci dnešního jednání.

Sedmadvacítka nyní - po komplikovaném vývoji v britské sněmovně v posledních dnech - předpokládá, že britská vláda do či na summitu požádá v souladu s článkem 50 unijní smlouvy o prodloužení doby k vyjednávání. Klíčovou otázkou však zůstává, jak dlouho by odklad brexitu trval a k čemu by takový čas chtěl Londýn využít. Odchod Británie je zatím stále stanoven na 29. března, do brexitu tak zbývá deset dnů.