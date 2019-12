Evropská unie se bude v příštím roce blížit k rozhodnutí, jak se má nadále řídit financování evropského zemědělství. Rámec pro udělování dotací pro farmáře určí společná zemědělská politika EU na následující sedmileté období. „Zásadním pro rozhodování bude, jak moc má být zemědělství nadále zelené,“ řekl Deníku analytik Petr Havel. Sami sedláci se zvýšení vlivu ekologie na jejich podnikání obávají. Proti „zezelenání“ oboru již demonstrovali farmáři v Nizozemsku, Francii či Německu.

Žně u Velkého Meziříčí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Dávat větší důraz na hospodaření šetrnější k životnímu prostředí než dnes by bylo samozřejmě žádoucí, ale když se to přežene, výsledky mohou být z mého pohledu až katastrofální,“ obává se Havel. Podle něj by tak „příliš zelené“ zemědělství znamenalo, že by podniky svázala řada dalších regulací a zákazů.