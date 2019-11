Svou představu má konkretizovat v dokumentu, který předloží během ledna. Česko se těmto plánům zatím vzpírá, premiér Andrej Babiš hovoří o snížení skleníkových plynů o 80 procent do třiceti let. Důvod je logický, Česká republika je čtvrtou nejvíc emisní ekonomikou v EU po Bulharsku, Estonsku a Polsku.

Obchodní příležitost

„Planeta se už dál nesmí přehřívat. Bude to stát hodně peněz, ale musíme to chápat jako obchodní příležitost,“ míní europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Připomíná, že Evropská investiční banka bude podporovat zelené projekty a obnovitelné zdroje. Jeho kolega ze STAN Stanislav Polčák dodává, že byť Čína zatím produkuje třikrát víc uhlíkových emisí než EU, do deseti let se může stát největším výrobcem zelených technologií.

Diplomatické zdroje z Bruselu tvrdí, že pro plán budoucí předsedkyně Evropské komise von der Leyenové už nyní existuje potřebná většina 25 států, takže jeho odpůrci včetně Česka budou přehlasováni. „Je naivní si myslet, že si zachováme uhlí donekonečna, český průmysl by se měl připravit na drastické investice do čistých technologií,“ míní znalci bruselského zákulisí.

Jistý deficit přiznává i ministerstvo životního prostředí, které jinak zpráva Evropské komise k udržitelnému rozvoji, jež zařadila ČR mezi nejvyspělejší státy světa, potěšila. „Cíle udržitelného rozvoje zcela plníme v oblasti chudoby, velmi dobře si vedeme i ve vodním hospodářství, slušně jsme na tom v udržitelnosti našich měst nebo ochraně přírody. Rezervy máme v ochraně klimatu, zejména kvůli vysokým emisím skleníkových plynů při výrobě energie,“ shrnuje Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl nedávno v MfD uvedl, že „stoprocentní dekarbonizace tak, jak ji slibují politikové, je nereálná, ale již jen přiblížení se k tomuto cíli na 80 procent znamená dramatické navýšení spotřeby elektřiny, a to o víc než polovinu.“

Pilířem budoucí výroby by podle něj měly být nízkoemisní zdroje, tedy jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. V této souvislosti europoslanec Stanislav Polčák (STAN) ovšem upozorňuje, že jaderná energie není zdrojem podporovaným Evropskou unií, což je škoda.

Česká eurokomisařka a budoucí místopředsedkyně EK Věra Jourová na dotaz Deníku sdělila, že se s návrhem Ursuly von der Leyenové teprve seznámí. „Budu vše konzultovat s odborníky, protože chci učinit kvalifikované rozhodnutí. Zásadně lidi přesvědčuji jen o tom, čemu sama věřím. Myslím, že máme povinnost pracovat pro budoucnost, pro mladé lidi. Nemůžeme aplikovat politiku, kterou bych nazvala poměpotopismus. Musíme být odvážní v naznačení cest, protože to bude mírně bolet a přinese to určitá omezení.“

Gretino poselství

Deník se zajímal i o názory europoslanců na aktivity švédské aktivistky Grety Thunbergové. „Greta je příkladem jedince, který umí rozhýbat davy, někdy přepjatá forma nesnižuje hodnotu jejího poselství,“ míní Polčák. Šéf Evropské pirátské strany Peksa k tomu dodává, že Greta vyburcovala své vrstevníky, kteří pochopili, že protest je jediná šance na přežití.

„Svět jejich rodičů jde do háje a oni budou žít v přehřátém světě. Logicky se brání. Až zasednou v parlamentech, svým předchůdcům to spočítají,“ míní.