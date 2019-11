Podle Farage nová úmluva o odchodu z EU vzešlá z říjnového summitu unijních lídrů "není brexit". Premiér Johnson jí prý dosáhl tím, že obětoval Severní Irsko, kde by na základě nového uspořádání i po brexitu platila pravidla unijního jednotného trhu týkající se cel a výrobků. Dlouholetý europoslanec naznačil, že Johnson se možná ani se všemi podrobnostmi neseznámil, když se dohodu rychle snažil prosadit v parlamentu.

Britská média delší dobu spekulovala o tom, že Strana pro brexit by mohla ve volbách s konzervativci spolupracovat, aby se ve volebních obvodech neštěpila podpora pro kandidáty prosazující odchod z EU. To se ale podle komentátorů po dnešním Farageově vystoupení zdá být vyloučené.

Dva týdny na rozhodnutí

Lídr Strany pro brexit požaduje, aby Johnson opustil svou brexitovou dohodu a usiloval pouze o "skutečnou" dohodu o volném obchodu s EU, s níž by se Británie mohla odklonit od unijních regulací pro zboží a služby. V opačném případě "budeme bojovat o každé křeslo v Anglii, Skotsku a Walesu," avizoval Farage. "Nepochybujte o tom, že jsme připraveni," dodal.

Předsedovi vlády dal Farage na rozhodnutí čas do 14. listopadu. "Jsem přesvědčen, že jediným způsobem, jak tuto věc vyřešit, je vybudovat po celé zemi alianci za odchod," prohlásil. Jeho strana by podle něj v 650členné Dolní sněmovně mohla získat 150 tradičně labouristických obvodů, v nichž "Konzervativní strana nikdy nevyhrála a z kulturních důvodů ani nikdy nevyhraje".

Johnson a jeho kolegové z vlády jakoukoli volební spolupráci vylučují. Postoj dnes v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC zopakoval ministr pro bydlení a místní samosprávu Robert Jenrick. "Nemáme zájem o vystupování do jakýchkoli paktů se Stranou pro brexit nebo s kýmkoli jiným. Jdeme do toho, abychom vyhráli," řekl.

Rozhodne se v prosinci

Ačkoli z Konzervativní strany zaznívají hlasy, podle nichž Strana pro brexit představuje větší hrozbu pro opoziční labouristy, média se přiklání spíše k opačnému závěru. "Kdyby bojovala o malý počet obvodů, pomohlo by to konzervativcům, kteří s Faragem soupeří o hlasy voličů podporujících brexit," uvádí agentura AP.

Farage je prominentní postavou britské politiky už řadu let a v brexitovém procesu hraje jednu z hlavních rolí od samého počátku. Stranu pro brexit ale spustil teprve na počátku letošního roku, načež s ní suverénně v Británii opanoval květnové volby do Evropského parlamentu. Následně ale její preference poklesly a nyní se její podpora v průzkumech pohybuje lehce nad deseti procenty.

O novém složení parlamentu budou Britové rozhodovat 12. prosince. Strana pro brexit prý do té doby učiní vše pro to, aby se "v každém domě v této zemi" vědělo o tom, co obsahuje vládní brexitová dohoda. "Jestli si Boris Johnson myslí, že dokáže přežít šest týdnů s tím, co v těch dokumentech stojí, pak ho čeká pořádné překvapení," řekl Farage.