Zdroj: DeníkPřes půl bilionu korun, tedy dvacet miliard eur, jimiž nový unijní plán obnovy po koronaviru pamatuje na Českou republiku, nejsou zrovna malé peníze. Byť část z toho má být půjčka, přepočteno na obyvatele je to dokonce víc, než kolik by s 63 miliardami eur mělo dostat čtyřikrát větší Polsko a výrazně víc než srovnatelně velké a oproti Česku výrazně chudší Maďarsko, které má dostat patnáct miliard eur.

Přesto to premiérovi Andreji Babišovi nestačí a rozporuje samu základní myšlenku fondu, podle níž by největší pomoc měly dostat z fondu obnovy ve výši celkem 750 miliard eur koronavirem hospodářsky i počtem úmrtí nejpostiženější země EU. Tedy Španělsko a Itálie. Za peníze, které si chce Unie půjčit jako celek, by měly ručit státy EU společně.

„Nejsem ochoten ručit za dluhy jiných států, když byly nezodpovědné. Proč bych to měl dělat?“ argumentuje premiér Andrej Babiš. A především vůči půjčce vysoce zadlužené Itálii míří další výtka. Cílem obnovy by podle Babiše nemělo být nalít peníze do států, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus ještě zesílil.

„Měla by především zajistit, že se jejich situace do budoucna zlepší,“ argumentuje premiér. A přidává i další výtku. „Zásadně odmítám, aby ve vzorci měla silnou roli nezaměstnanost, protože státy, kterým se daří držet nezaměstnanost nízko i v obtížných časech, nesmí být sankcionovány.“ Evropská komise však svým návrhem řešila ekonomickou obnovu celé Unie a za svým návrhem, který ale musí schválit členské státy jednomyslně, si stojí.

Zájem Čechů

Proti Babišově optice se pro Český rozhlas vymezila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Když pomůžeme Itálii a Španělsku, tak pomůžeme celé Evropě, protože potřebujeme rozhýbat společný trh, a to je i zájem Čechů,“ uvedla Jourová. Tyto země mají dostat z fondu obnovy 313 miliard eur – Řím 173 a Madrid 140.

Největším přispěvatelem do fondu obnovy bude Německo. Jeho kancléřka Angela Merkelová používá ale úplně jinou logiku než Babiš. „Německu se bude dařit dobře jedině tehdy, když se bude dobře dařit Evropě.