Francie pohrozila vetem odložení brexitu. Macron chce od Mayové záruky

Francouzská vláda v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem by mohla odmítnou žádost Velké Británie o odložení brexitu do 30. června letošního roku. Po premiérce Therese Mayové požaduje jasné důvody odkladu a záruku, že v případě jeho schválení přijme britský parlament dohodu s EU. Téma brexitu nebudí emoce jen na politické scéně, ale i mezi veřejností. Do ulic Londýna vyrazily dnes znovu protestovat stovky lidí.

„Odložení brexitu nemůže být garantováno automaticky,“ uvedl v prohlášení Macronův tiskový mluvčí. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian podle deníku Metro vyslovil podmínky, které musí premiérka Mayová splnit, aby byla Francie ochotna posunutí termínu schválit. Dojde k brexitu 30. června? Mayová požádala EU pouze o krátký odklad Přečíst článek › Británie podle něj musí evropské lídry přesvědčit, že „účelem odkladu je finalizovat ratifikaci dohody, která byla sjednána“ a o které „se znovu jednat nebude“. Odložení termínu brexitu musí být podle něj zároveň podmíněno neúčastí Velké Británie na květnových eurovolbách. Podobně se ve středu vyjádřil také předseda Evropské rady Donald Tusk. „Věřím, že je krátké prodloužení lhůty možné, ale bude podmíněno schválením dohody v britském parlamentu,“ sdělil reportérům. Protesty v ulicích Zatímco na politické scéně probíhají jednání, prostranství před parlamentem v londýnském Westminsteru dnes ilustrovalo rozdělenost britské společnosti. Jako před každou schůzí poslanců tam i dnes vytáhli s vlajkami a transparenty do slovního boje za svou zemi zastánci okamžitého odchodu bez dohody i setrvání Británie v Evropské unii. Březnový termín nevyjde. Británie požádá o odklad brexitu až o dva roky Přečíst článek › „Odklad nám může pomoci, třeba i dlouhý. Určitě je v zájmu téhle země zachování co nejbližších vztahů s Evropskou unií, například celní unie,“ řekl důchodce Roger Horne, který v ruce třímal vlajku z jedné strany britskou, z druhé unijní. „Tahle vláda to ale nejspíš nedokáže,“ podotkl s tím, že Británie potřebuje nové volby a politiky, kteří se dokáží dohodnout. Mayová dnes v parlamentu oznámila, že Brusel požádala o tříměsíční odklad odchodu z EU, během nějž chce předložit Dolní sněmovně již dvakrát jasně zamítnutou smlouvu k novému hlasování. Poslanci jsou však podobně jako veřejnost nesmiřitelně rozděleni a není jisté, zda se napotřetí najde většinová shoda. Evropské země ztrácí s brexitem trpělivost. Od Londýna chtějí jasný návrh Přečíst článek › „Jsou to zrádci, vůbec jim nejde o britské zájmy,“ říká na adresu lidí volajících po odkladu či setrvání v EU další muž s vlajkami a transparenty George Cowey. Projíždějícím vozům s vládními majáčky ukazuje svou ceduli s nápisem „Brexit podle Mayové není žádný brexit“. Zpráva o odkladu jej nepotěšila, je však přesvědčen, že neprojde. „Naši přátelé z Itálie, Maďarska nebo Polska žádost neschválí a bude brexit bez dohody, což je nejlepší varianta,“ vypočítává důchodce, který chodí před parlament demonstrovat třikrát týdně. Senioři i mladí lidé Na prostranství, kudy denně procházejí tisíce turistů, už kvůli vypjatým vášním několikrát došlo i na strkanice a potyčky. Aby se to neopakovalo, dohlížela na dění skupinka policistů. Emotivní debaty byly proto dnes okořeněny nanejvýš peprným slovem. Kromě seniorů se do nich zapojují i mladí lidé, kteří mají rovněž vyhraněné postoje. „Nechci, aby se z našich daní financovaly projekty v jiných zemích,“ uvedl šestnáctiletý mladík, který měl na bundě placku s nápisem „Žádná dohoda, žádný problém“. „Právě kvůli vám mladým záleží na tom, abychom v unii zůstali,“ oponovala mu žena v čepici s evropskými hvězdami a transparentem volajícím po novém referendu. Student s batůžkem na zádech odešel a kroutil nad jejím názorem hlavou. Stejně jako uvnitř parlamentu si dnes Britové na westminsterském chodníku opět neporozuměli. Brexit se odkládá. Londýn požádá o posunutí termínu ještě před summitem Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Lukáš Rott