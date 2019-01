Hlasování, v němž poslanci Dolní sněmovny odmítli brexitovou dohodu, kterou britská vláda vyjednala s Bruselem a která má upravit podmínky odchodu z evropského bloku, označují dnes britská média za historickou porážku. Píší také o naprostém ponížení premiérky Theresy Mayové. Bulvární list The Sun považuje dohodu za zcela mrtvou a premiérku podle bulváru Daily Mail čeká boj o přežití.

List Financial Times upozorňuje, že porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii“. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů. „Mayová utrpěla historickou porážku,“ napsal na titulní stránce zase The Guardian.

Za „naprosté ponížení“ britské premiérky úterní hlasování označil list The Daily Telegraph. „Je potřeba zvláštního druhu schopností, abyste proti sobě dokázali sjednotit tolik lidí,“ stojí v komentáři těchto novin k výsledku klíčového hlasování. Také list s názvem „i“ označil výsledek úterního hlasování za „historické ponížení“ a na titulní straně otiskl fotografii premiérky Mayové.

Titulek listu The Times rovněž hlásá, že „Mayová utrpěla historickou porážku“. Daily Express porážku označuje za „zdrcující“. Jeho titulku dominuje slovo „dismay“, které v angličtině značí hrůzu či děs a zároveň obsahuje příjmení předsedkyně britské vlády.

Mrtvá jako dodo

Ani britské bulvární listy nešetří kritikou na adresu premiérky. The Sun na titulní stránce otiskl fotomontáž, na které je tělo ptáka dronteho mauricijského známého také jako dodo a v češtině i jako blboun nejapný s hlavou britské premiérky. „Brexitová dohoda Mayové je mrtvá jako dodo,“ použil The Sun k popisu situace anglické přísloví, které se se odvolává na dávno vyhynulého ptáka.

Podle dalšího britského bulvárního listu Daily Mail Mayová nyní „bojuje o život“. „Žádná dohoda, žádná naděje, žádné ponětí, žádná důvěra,“ shrnul lakonicky úterní i možný dnešní vývoj na britské politické scéně bulvár Daily Mirror. Stejně jako ostatní listy připomíná, že dnes večer se bude na návrh labouristické opozice hlasovat o nedůvěře britské vládě.

Co přijde nyní?

Výsledek úterního hlasování byl dlouho dopředu očekávaný. Deník The Guardian proto již včera nastínil možné scénáře, které mohou po zamítnutí brexitové dohody nastat. Za nejpravděpodobnější považuje s poměrem čtyři ku pěti odklad samotného brexitu, ke kterému by v takovém případě nedošlo již 29. března letošního roku, ale v pozdějším termínu.

Za velice pravděpodobná považuje britský deník i další jednání premiérky Mayové v Bruselu s cílem dosáhnout dalších ústupků. Vyřešení sporné „irské pojistky“ by podle Guardianu mohlo obměkčit severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), váhající konzervativce, ale i některé opoziční labouristy, kteří si brexit přejí.

Možný plán B by mohl představovat například model Norsko plus, o kterém v minulosti hovořila blízká premiérčina spojenkyně, ministryně práce Amber Ruddová. Mayová by ale musela přistoupit k odložení brexitu a zahájit novou sérii jednání s Evropou, to však již v minulosti vrcholní představitelé EU odmítli.

Méně pravděpodobné varianty se podle Guardianu týkají názoru veřejnosti. K dobrovolnému odstoupení Theresy Mayové sice zřejmě nedojde, ve vzduchu však visí možnost pádu vlády a předčasných voleb, případně vyhlášení nového referenda, v němž by občané znovu hlasovali o vystoupení z Unie.

We need a General Election now.



Back our vote of #NoConfidence in Theresa May's Government…https://t.co/du2VnDz6Wh — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 16. ledna 2019

Poslední možností a zřejmě také tou, které se lidé nejvíce obávají, je neřízený brexit bez dohody. Tomu se řada poslanců z obou táborů vehementně brání. Někteří konzervativci dokonce pohrozili demisí na ministerské posty či odchodem ze strany, pokud by se tento scénář stal oficiální vládní politikou.

Podle řady komentátorů ale v minulosti došlo často právě na ty scénáře, o které aktivně nikdo neusiloval, protože se nenašla většina, která by jim byla schopna či ochotna zabránit.

Divoký brexit jako reálná hrozba

Předseda evropského zákonodárného sboru Antonio Tajani ve středu prohlásil, že se EU musí připravovat na neřízený odchod Britů. Stejný názor před europoslanci vyjádřili i rumunská ministryně pro evropské záležitosti Melania-Gabriela Ciotová, která v Evropském parlamentu zastupovala rumunské předsednictví, a první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) 15. ledna 2019

Timmermans řekl, že nechce spekulovat o podobě brexitu, nevyloučil ale ani divoký brexit, na který se EU musí připravit. Se šéfem unijního vyjednávacího týmu Michelem Barnierem se shodl na tom, že nyní musí Británie sdělit Evropské unii svoji představu o brexitu. Za nejlepší možný kompromis, poskytující právní jistotu oběma stranám, však i nadále považují odmítnutou dohodu.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15. ledna 2019

Evropská unie se podle Barniera rizika neřízeného odchodu Velké Británie „obává více než kdykoli předtím“. Na podpisu dohody podle něj závisí veškerá budoucí jednání. „Ať se stane cokoli, ratifikace dohody je nezbytná. Je to základní předpoklad,“ uvedl.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15. ledna 2019

Předseda Evropské rady Donald Tusk shrnul nastalou situaci v twitterovém příspěvku: „Pokud není možné dosáhnout dohody a nikdo nechce brexit bez dohody, kdo konečně najde kuráž říci, jaké je jediné možné řešení?“