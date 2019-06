Hledání šéfa Evropské komise: Premiéři V4 se na kandidátovi neshodli

Premiéři zemí takzvané visegrádské čtyřky (V4) se na neformální schůzce v Budapešti neshodli na konkrétních kandidátech do čela Evropské komise (EK). Po setkání předsedů vlád Maďarska, Slovenska, Česka a Polska to řekl český premiér Andrej Babiš. Předseda EK je nejdůležitější pozicí a Evropská unie by podle něj měla najít někoho, kdo má všechny předpoklady pro tuto funkci.

"Není to o tom, že bychom chtěli někoho prosazovat," řekl Českému rozhlasu a České televizi Babiš. Jde podle něho o to, zda se šéfem Evropské komise stane některý z takzvaných spitzenenkandidátů (volebních lídrů jednotlivých frakcí z evropských voleb) nebo někdo jiný. Jméno současného místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče podle Babiše zaznělo jen krátce. O tomto slovenském politikovi se v posledních týdnech spekulovalo jako o možném kandidátovi V4 na některý z unijních postů. Zelená je Evropa. Hlavně na Západě Přečíst článek › "Nemáme kandidáta na Evropskou komisi, nemáme konkrétní kandidáty, jde o výběr toho nejlepšího pro všechny," řekl Babiš a zdůraznil, že V4 takové ambice nemá. Společné stanovisko Podle mluvčího maďarského premiéra Viktora Orbána země V4 příští týden na summitu EU budou vystupovat se "společným stanoviskem" ohledně obsazení klíčových postů, napsala agentura Reuters. Podpoří ty kandidáty, kteří tento region berou vážně a kteří podporují jeho zájmy, řekl Orbánův mluvčí. Skupina V4 chce, aby Evropská unie zahájila rozhovory o vstupu Severní Makedonie do evropského bloku, protože tato země podle Babiše splnila všechny podmínky, například si změnila název. Babiš se tento týden sešel v Severní Makedonii se svým protějškem Zoranem Zaevem. Schůzka na Maltě Babiš považuje dnešní budapešťské setkání za důležité, protože premiéři na sebe měli více času. Probírali i české předsednictví od 1. července. "Chceme být aktivní a organizovat setkání V4 plus některé státy, plus některé regiony," řekl Babiš s tím, že debatovat chce i s ukrajinským prezidentem. Agentura Reuters připomíná, že v pátek se na Maltě kvůli obsazení předsednických postů unijních institucí sejdou lídři jihoevropských zemí, obdobnou schůzku minulý týden uspořádal belgický premiér Charles Michel. Volební neúspěch stál křeslo šéfku německé SPD. Nahlesová se vzdá funkce Přečíst článek ›

Autor: ČTK