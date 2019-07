Není to ani dva týdny, kdy si premiér Andrej Babiš pochvaloval, jak se Visegrádské čtyřce díky pomoci Itálie podařilo zablokovat na unijním summitu volbu „autora kvót“, nizozemského eurokomisaře Franse Timmermanse.

„To, že s námi držela basu i Itálie proto jsme zabránili tomu, aby byl tenhle člověk předsedou Komise,“ prohlašoval Babiš, který za hlavní hřích Timmermanse označil to, že se podílel na projektu rozdělení migrantů podle kvót. Ty se staly především ve státech střední Evropy předmětem hysterického odmítání. Česko, Maďarsko a Polsko se nechaly raději postavit před Evropský soud, než by většinou států EU odhlasovaný závazek byť jen náznakem dodržely.

Mnoha Čechům od „spojenecké“ akce V4 a Itálie ještě ani neskončila dvoutýdenní dovolená, a je to právě „spojenecký“ Řím, kdo vrací povinné kvóty na rozdělování migrantů opět a velmi hlasitě do hry.

Problémy nemůže řešit jen jih

„Potřebujeme strukturovaný a trvalý mechanismus,“ prohlásil italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi. Jak uvedl, není možné, aby všechnu tíhu problémů s migrací nesly jen jihoevropské země, jako je Španělsko, Řecko nebo právě Itálie, kam migranti přes Středozemní moře převážně míří. „Nemůžeme už dál rozhodovat případ od případu a pokaždé hledat nějaké nouzové řešení,“ řekl Milanesi pro italský deník Corriere della Sera.

V posledním roce se po příjezdu lodě některé z humanitárních organizací do přístavů v Itálii, na Maltě či ve Španělsku řeší, kdo se postará o běžence zachráněné na moři. Trvá to většinou několik dní a dochází přitom k dramatickým situacím. Milanesi proto požaduje trvalý přerozdělovací mechanismus, podle něhož by se běženci rozdělovali automaticky mezi členské státy EU.

To ale není nic jiného než systém „trvalých kvót“, který prosazovala v minulých letech neúspěšně Evropská komise a jehož přijetí visegrádská čtyřka, včetně Česka, nakonec zablokovala.

Zatím dobrovolně?

Itálie ve svém tlaku není sama. S podobným návrhem vystoupil v minulých dnech i německý ministr zahraničí Heiko Maas, který však nechce země V4 a další do kvót nutit. „Potřebujeme pro ně spojenectví těch, kteří jsou připraveni pomoci,“ uvedl šéf německé diplomacie. „Teď musíme pokročit s těmi členskými státy, které jsou připraveny utečence přijímat a všichni ostatní se mohou přidat,“ dodal Maas.