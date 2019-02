Hlavním cílem následujících jednání budou změny v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou. Opatření, které má zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, je terčem značné kritiky a zároveň zřejmě největší překážkou, která brání odsouhlasení dohody.

Jednat nebude jen Mayová. Britský ministr pro brexit Steve Barclay se v pondělí setká s vrchním vyjednavačem Evropské unie Michelem Barnierem. V úterý pak britský státní zástupce Geoffrey Cox pronese řeč na téma změn, které je nutné provést, aby bylo eliminováno riziko trvalého uvíznutí Británie pod vlivem irské pojistky.

Prosazení dohody

Mayová v minulosti přislíbila Evropské unii, že dokáže dohodu v parlamentu prosadit, pokud budou spory ohledně irské pojistky vyřešeny. Ve čtvrtek však v parlamentu utrpěla zdrcující porážku, když zákonodárci odmítli vyjádřit důvěru jejímu postupu při vyjednávání.

V dopise zaslaném členům své konzervativní strany premiérka vyzvala, aby „odložili osobní preference“ a spojili se v zájmu své země. „Naše strana může udělat to, co udělala již v minulosti. Přenést se přes to, co nás rozděluje a spojit se pro společný cíl. Obětujme, pokud to bude nutné, své osobní preference ve službě našim národním zájmům,“ napsala.

Komplikaci představuje i stanovisko evropských lídrů v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kteří odmítají text dohody znovu otevřít. Britský ministr kultury Jeremy Wright však v neděli poznamenal, že nutné změny v souvislosti s pojistkou ještě neznamenají, že by bylo třeba znovu řešit dohodu samotnou.

„Nemyslím si, že záleží na mechanismu. Důležitý je cíl,“ řekl v rozhovoru pro televizi BBC. „Pokud existuje možnost, že bychom adekvátně vypořádali s hrozbou neomezené platnosti irské pojistky, pak bychom o to měli všichni usilovat.“

Riziko katastrofy

Pokud by se britské premiérce nepodařilo změny vyjednat a prosadit dohodu v parlamentu, mohou podle agentury Reuters nastat dvě situace. Buď dojde k odložení brexitu, nebo pátá největší ekonomika světa 29. března odejde z Evropské unie bez dohody.

Toho se však obávají nejen Velká Británie a evropské země, ale především firmy, které na Britských ostrovech podnikají. „Firmy nyní v rámci příprav na brexit testují svá záchranná opatření,“ prohlásil v rozhovoru s BBC James Stewart, odborník na brexit z poradenské společnosti KPMG. „Čas je luxus, který už nemáme, takže se lidé chystají na potenciální okamžité dopady.“

Společnost Airbus, která v Británii navrhuje a vyrábí křídla pro své letouny, v neděli uvedla, že by brexit bez dohody představoval katastrofu. „Neexistuje nic jako dobře zvládnutý brexit bez dohody. Bylo by to pro nás naprosto katastrofické,“ uvedla viceprezidentka společnosti Katherine Bennett. „Museli bychom provést některá obtížná rozhodnutí a poohlédnout se po budoucích investicích jinde.“