Jeho otec stál u zrodu Národního parku Podyjí. Oba dědové byli sedláci. „Vztah k půdě, ke krajině, k přírodě a k chápání harmonie krajiny máme v rodině,“ říká autorizovaný krajinářský architekt a soudní znalec v oboru dendrologie a ochrany přírody, rodák ze Znojma, Jaroslav Krejčí.

Jaroslav Krejčí | Foto: Archiv Jaroslava Krejčího

Dvaapadesátiletý expert už na gymnáziu věděl co by chtěl studovat. „Protože mě bavilo i kreslení a výtvarná tvorba, usmyslel jsem si, že půjdu na vysokou školu do slovenského Zvolena. Tehdy tam byla lesnická a dřevařská škola s oborem architektura. To pro mne znamenalo možnost uplatnit svůj zájem. Obor se nakonec bohužel zrušil a tak jsem po dvou semestrech přestoupil na VŠZ v Praze. Dnes je to Česká zemědělská univerzita,“ vzpomíná na svá studia Krejčí.