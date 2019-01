Brexitová dohoda může získat v britském parlamentu podporu většiny poslanců, pokud si premiérka Theresa Mayová vymůže na Evropské unii další ústupky v oblasti takzvané irské pojistky. Před úterním hlasováním o plánu B, který předsedkyně vlády předložila Dolní sněmovně před týdnem, to řekl přední zastánce brexitu Boris Johnson.

Východisko ze současného patu by mohl poskytnout pozměňovací návrh vlivného konzervativního poslance Grahama Bradyho, který chce pojistku nahradit "alternativními ujednáními".

Bývalý ministr zahraničí Johnson v komentáři zveřejněném dnes v listu The Daily Telegraph napsal, že by Mayová mohla získat pro svou brexitovou dohodu podporu, pokud by přiměla EU ke změnám dokumentu.

Takzvaná irská pojistka, která má zabezpečit, aby na hranici Severního Irska a Irské republiky nevznikla přísně střežená hranice, by podle Johnsona měla být časově omezená nebo by měla mít Británie možnost od ní jednostranně odstoupit. Kritici dosavadního návrhu brexitové dohody se obávají, že éirská pojistka ve své současné podobě v sobě skrývá riziko trvalého připoutání Británie k unijním strukturám.

"Pokud premiérka tu změnu zajistí… nemám pochybnosti, že získá plnou podporu celé země," napsal Johnson.

Další hlasování přijde v úterý

Dohodu, kterou britská vláda vyjednala s Bruselem, členové Dolní sněmovny v polovině ledna výraznou většinou odmítli. Následně premiérka Mayová představila poslancům návrh dalšího postupu ve snaze zajistit spořádaný brexit. Poslancům mimo jiné řekla, že od nich bude chtít vyjasnění postoje ohledně irské pojistky a že s jejich požadavky následně zamíří do Bruselu. O jejím návrhu budou poslanci hlasovat v úterý.

Evropská sedmadvacítka - včetně klíčového Irska - dala opakovaně najevo, že o dohodě včetně irské pojistky znovu jednat nehodlá. Podle vlivného konzervativního poslance Grahama Bradyho se nicméně do výroků zaznívajících z unijních států začíná "vkrádat trochu více flexibility a trochu více kreativity".

Právě Brady, který dnes poskytl rozhovor rádiu BBC, by mohl být klíčovou postavou řešení patové situace. Kromě samotného premiérčina plánu B budou poslanci v úterý hlasovat i o několika pozměňovacích návrzích včetně jednoho z Bradyho dílny. Poslanec v něm požaduje nahrazení irské pojistky "alternativními ujednáními" s Evropskou unií.

Vláda podle něj hodlá jeho návrh podpořit. "Doufám, že způsob, jakým je pozměňovací návrh vytvořen, dokáže získat širokou podporu a pokud hlasování vyhrajeme, myslím, že to dá premiérce obrovskou palebnou sílu," řekl Brady. Vládní brexitová dohoda, kterou poslanci před časem odmítli, podle něj stále není mrtvá.

Odložení termínu brexitu

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března, tedy zhruba za dva měsíce. Pokud se nepodaří najít východisko ze současné patové situace, odešla by z EU bez dohody. Tomu chtějí zabránit někteří poslanci v čele s Yvette Cooperovou, která rovněž předložila k úternímu hlasování pozměňovací návrh.

Požaduje v něm odložení termínu brexitu o devět měsíců, pokud Mayová do konce února nezajistí dohodu s Bruselem.

Britský bulvární list The Sun dnes s odvoláním na své zdroje z vlády uvedl, že Mayová v úzkém kruhu svých spolupracovníků vyloučila, že by dopustila, aby Británie odešla z evropského bloku bez dohody. Veřejně to nicméně premiérka vyloučit odmítá. Podle The Sun tak činí proto, že nechce podkopat svou pozici v jednáních s EU.