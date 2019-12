Johnson se inspiroval scénou ze snímku Richarda Curtise, v níž herec Andrew Lincoln potají a potichu prostřednictvím cedulí vyznává lásku ženě, kterou miluje. Ženu, která ve volebním klipu otevře Johnsonovi, premiér upozorňuje, že její hlas je nyní mimořádně důležitý, aby konzervativci v parlamentu získali většinu a Spojené království mohlo opustit EU v lednu 2020.

"Myslím, že to bylo docela dobře udělané," uvedl poté Grant, jenž ve filmu hraje premiéra. "Konzervativní strana má zjevně spoustu peněz, možná že tam skončily všechny ty rubly," dodal v narážce na obvinění, že kampaň konzervativců financovalo Rusko.

Podle něj nicméně v klipu chyběla další cedule, kterou Lincoln při svém vyznání Keiře Knightleyové držel a která hlásala, že o Vánocích se říká pravda. "Zajímalo by mne, jestli si komunikační poradci Konzervativní strany řekli, že něco takového by v rukách premiéra nevypadalo dobře," dodal devětapadesátiletý herec. Poukázal tak na to, že Johnsona jeho kritici často obviňují ze lhaní.