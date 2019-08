Reportér deníku The Wall Street Journal Bojan Pancevski označil fotografii za rembrandtovskou kompozici, kde Johnson jako alfasamec Macronovi jasně dominuje. Novinářka a spisovatelka Sonia Purnellová, která je autorkou Johnsonovy biografie, na twitteru napsala, že ministerský předseda se choval zcela nemístně a hrubě: "Jen si představte, kdyby si Macron dal nohu na stůl v Buckinghamském paláci."

Excellent photograph. What a Rembrandtesque composition: Macron out-alphaed, the scrum in the mirror and the ballerino-like flunky https://t.co/yYLDlZugrg