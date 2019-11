Johnson slíbil brexit na konci ledna. Nesmysl, reagoval Corbyn na harmonogram

Británie "rozhodně" vystoupí z Evropské unie 31. ledna a do konce příštího roku je schopná uzavřít dohodu o novém partnerství s EU. Na úvod dnešní historické debaty televize ITV to prohlásil konzervativní britský premiér Boris Johnson. Jeho hlavní vyzyvatel Jeremy Corbyn, který do prosincových předčasných voleb vede opoziční labouristy, označil vládní brexitový harmonogram za nesmysl. Británie si podle něj musí přiznat, že potřebuje zachovat "pevný" vztah s evropským blokem.

Boris Johnson a Jeremy Corbyn | Foto: ČTK

Televizní debaty stranických lídrů jsou od roku 2010 nedílnou součástí předvolebního dění v Británii, na duel hlavních tváří dvou nejsilnějších uskupení ale dosud nikdy nedošlo. Úvod debaty byl věnován britskému odchodu z EU, který byl už třikrát odložen a je pochopitelně jedním z hlavních témat stávající kampaně. Británie nenavrhne svého kandidáta do Komise. Podle podmínek odkladu ale musí Přečíst článek › Johnson po nástupu do čela vlády sliboval realizaci brexitu na konci října. Nyní se nechal slyšet, že Británie "rozhodně odejde 31. ledna". Jedinou příčinou předčasných voleb je podle něj neschopnost parlamentu prosadit výsledek referenda z roku 2016. Předvánoční hlasování prezentoval jako volbu mezi pokračováním nejistoty a rychlým odchodem z EU na základě jeho dohody, která "naplňuje vše, co jsme od brexitu chtěli". Priorita č. 1: Vyřešit brexitovou hádanku Corbyn označil vyřešení brexitové hádanky za prioritu labouristů a zopakoval plán úpravy "rozvodové" dohody a následného referenda, v němž by se lidé rozhodovali mezi dojednanou podobou odchodu a setrváním v unii. Navzdory opakovaným výzvám však neprozradil, kterou možnost by za takového scénáře podpořil. Corbyn je jako Stalin. Britská kampaň se rozjela Přečíst článek › "Je načase, abychom si uvědomili, že musíme zachovat pevný obchodní vztah s Evropou," řekl Corbyn ohledně svých představ. Jako "holé nesmysly" klasifikoval premiérův slib o prosazení stávající brexitové dohody do konce ledna, zpochybnil také to, že by Británie mohla v příštím roce stihnout vyřešení otázky budoucích vztahů.

Autor: ČTK