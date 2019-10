Johnson v parlamentu zopakoval, že návrhy představují snahu o kompromis. Také opět ujišťoval, že by nepřinesly novou infrastrukturu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, poblíž ní, "či kdekoli jinde".

Návrh náhrady za stávající irskou pojistku přitom počítá s odchodem Severního Irska z bezcelní zóny Evropské unie a podle deníku The Guardian naznačuje potřebu výstavby nových celních stanovišť. Opoziční předák Corbyn proto ministerského předsedu obvinil, že opouští závazek předchozí vlády z konce roku 2017 o absenci "pevné hranice" mezi Irskem a Severním Irskem, "včetně jakékoli fyzické infrastruktury nebo souvisejících kontrol".

Johnson uvedl, že jeho vláda má jinou představu o budoucích vztazích Británie s EU, než jaké zamýšlel minulý kabinet v čele s Theresou Mayovou. Mají prý být založeny na dohodě o volném obchodu. V tomto smyslu chce také vláda upravit politickou deklaraci, která byla dojednána souběžně s "rozvodovou" dohodou, řekl britský premiér.

"Tyto plány jsou jednoduše neproveditelné," řekl o Johnsonově středeční nabídce Corbyn. "To, co máme před sebou, nejsou seriózní návrhy na prolomení patové situace. Místo toho nejsou tyto návrhy ničím jiným, než cynickým pokusem předsedy vlády přesunout (na stranu EU) vinu za jeho selhání," dodal lídr Labouristické strany.

Nejspornější pilíř návrhu

Aktuální debata se týká opatření známého jako irská pojistka, což je nejspornější pilíř návrhu "rozvodové" dohody. Pojistka do ní byla začleněna s cílem zabránit po brexitu vzniku kontrol na irské hranici, přičemž by v případě potřeby byly uvedena v život na konci dojednaného přechodného období. Britská vláda nově místo stávající pojistky požaduje mechanismus, pod nímž by Severní Irsko v podstatě zůstalo v jednotném trhu EU, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Britský návrh by zároveň umožnil severoirskému parlamentu pojistku ještě před jejím zavedením odmítnout.

Klíčové nyní bude, jak se k nabídce postaví Evropská komise, která v jednáních o brexitu zastupuje 27 zemí EU, a také Irsko, kterého se záležitost bezprostředně týká.

"V současnosti analyzujeme britský text a jsme v kontaktu s britskými představiteli, abychom dohodli další schůzky," řekla dnes novinářům mluvčí EK Natasha Bertaudová. Zopakovala středeční vyjádření šéfa komise Jeana-Clauda Junckera, podle něhož má Brusel přes mírný pokrok k textu stále řadu výhrad, o nichž chce s Londýnem jednat.

Podobně hodnotí nový plán Londýna také irská vláda, která jako problém označuje například část o celních kontrolách na irském ostrově. "Jestli je to definitivní návrh, pak žádná dohoda nebude," řekl dnes podle agentury Reuters v irském parlamentu tamní ministr zahraničí Simon Coveney.

The Times: Brusel je připraven obejít Johnsona s odkladem brexitu

Evropská unie by mohla další odklad brexitu schválit, i kdyby o něj nepožádal sám britský premiér Boris Johnson. Napsal to dnes deník The Times, podle kterého by žádost mohla být odeslána jménem šéfa státní správy Marka Sedwilla, pakliže by ji Johnson odmítl odeslat. Británie má vystoupit z EU už za 28 dní, protože však nad ratifikací podmínek tohoto kroku stále vidí řada otazníků, spekuluje se, že datum brexitu se bude opět posouvat.

Premiér tuto variantu kategoricky odmítá, problémem je ale pro něj zákon schválený v parlamentu na počátku minulého měsíce. Opatření stanovuje, že vláda musí do 19. října prosadit "rozvodovou" dohodu nebo získat souhlas zákonodárců pro brexit bez dohody. Při nesplnění obou podmínek by pak musela vláda se zbytkem EU dojednat nový odklad odchodu z unie.

Johnson v posledních týdnech vícekrát řekl, že o další prodloužení vyjednávacího období nepožádá. Podle The Times by ale vláda zároveň nemusela porušit zákon, přičemž by za ni žádost předložil Sedwill. Ten zastává funkci tajemníka kabinetu a je označován za nejvýše postaveného úředníka státní správy. The Times uvádí, že Brusel je na takový případ připraven a že chystá mimořádný summit Evropské unie v posledním říjnovém týdnu, na kterém by byla záležitost projednána.

"Jsem si jist, že systém vyprodukuje to, co potřebujeme, abychom získali prodloužení," řekl The Times "vysoce postavený unijní zdroj". "Je nám jedno, kdo to bude, ať už to bude předseda vlády nebo jiný zástupce exekutivy," dodala nejmenovaná osoba.

Analyzování britské nabídky

Britská vláda nicméně tvrdí, že se ze všech sil snaží dohodnout nové podmínky brexitu poté, co na začátku roku britští poslanci třikrát odmítli stávající návrh "rozvodové" dohody. Ve středu předložila Bruselu návrh na přepracování tzv. irské pojistky, což je nejspornější část dokumentu, vypracovaná ve snaze zajistit i po brexitu zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Unijní lídři nyní britskou nabídku analyzují a jejich verdikt by mohl být jasný na počátku příštího týdne. Poměrně pozitivně na ni reagovaly skupiny britských poslanců, jejichž podpora by byla pro případnou ratifikaci nové brexitové dohody klíčová. Jde o severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), skalní euroskeptiky z vládní Konzervativní strany a zástupci opozičních labouristů, kteří si přejí brexit s dohodou.

"Myslím, že (nový plán) má velmi dobrou šanci, aby byl schválen," uvedl ve středu večer de facto náměstek premiéra Johnsona Michael Gove. "DUP vyjádřila podporu… Vím, že někteří konzervativní poslanci, kteří byli nespokojení s dohodou o vystoupení, kterou vyjednala (expremiérka) Theresa (Mayová), řekli, že tuto dohodu podporují… Takže máme DUP, konzervativce, kteří byli dříve proti, a některé konstruktivní labouristické poslance s otevřenou myslí. To se mi jeví jako celkem solidní většina," dodal v rozhovoru na televizi ITV.