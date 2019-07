Vláda potvrdí Věru Jourovou pro další funkční období v Evropské komisi možná až na konci srpna. Snižuje se tím šance na jedno z důležitých křesel.

Ursula von der Leyenová to už asi nemohla říci naléhavěji. „Dnes žádám lídry zemí EU, aby mi nabídli do Komise ty nejlepší kandidáty, co nejdříve to půjde,“ prohlásila jen pár minut po svém úterním zvolení Leyenová. A před novináři dodala, že se chce okamžitě začít zabývat složením a programem nové Komise, s nimiž má předstoupit v říjnu před Evropský parlament.