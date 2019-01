Evropská komise je v kontaktu s britskou vládou ohledně možné podoby určitých dodatečných ujištění pro Londýn před tím, než bude příští týden britský parlament hlasovat o smlouvě týkající se vystoupení země z unie. Novinářům to dnes v Bukurešti řekl předseda unijní exekutivy Jean-Claude Juncker. Nové jednání však podle něj nepřichází v úvahu.

Britská premiérka Theresa Mayová se snaží ještě před koncem parlamentní debaty o brexitové dohodě získat od Evropské unie další záruky. Dolní sněmovna má o dojednaném textu o podmínkách odchodu země z Evropské unie hlasovat v úterý a řadu měsíců dojednávaný dokument pravděpodobně odmítne.

„S Downing Street (sídlo britské premiérky) diskutujeme, jak by taková ujištění mohla vypadat. Nepleťme si to ale s novým vyjednáváním,“ prohlásil Juncker na tiskové konferenci po jednání komise s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem. Nové jednání o dohodě ostatních sedmadvacet zemí unie odmítá.

Dohoda je nutná

Do podrobností však šéf EK zacházet nechtěl, nebylo by to podle něj moudré. "Nechci se na různých ostrovech stát výrazně méně populární a tak tomuhle pokušení odolám," podotkl během návštěvy Rumunska, které v současné době předsedá Evropské unii.

Zdůraznil ale, že případné selhání snah o dohodu mezi EU a Velkou Británií by nebylo výhodné ani pro jednu stranu. „Představa brexitu bez dohody se mi nelíbí. Byla by to katastrofa,“ dodal Juncker.