"Já Michela Barnera znám relativně dlouho a můžu říct, že to může být jeden z kandidátů," řekl Babiš, podle něhož ale seznam možných uchazečů o post šéfa komise zůstává početný. Zásadní bude, aby nový předseda komise byl nestranný a nepolitický, dodal český premiér.

Právě výběr nástupce Jeana-Clauda Junckera bude klíčovou večerní částí dnešního summitu. Zatímco část zemí podporuje systém takzvaných spitzenkandidátů, v jehož rámci je za hlavního uchazeče považován volební lídr evropských lidovců Manfred Weber, další chtějí člověka nezávislého na vůli europarlamentních skupin. Právě Evropský parlament ovšem bude navrženého předsedu EK schvalovat, což by se mělo stát už na ustavující schůzi za dva týdny.

Babiš dnes v Bruselu hovořil i s eurokomisařkou Věrou Jourovou, s níž probíral možnou oblast, kterou by česká zástupkyně v nové komisi mohla získat díky svým zkušenostem z končícího pětiletého období, kdy se věnovala spravedlnosti a rovným příležitostem.

"Měli bychom usilovat o lepší portfolio. Už to, že paní Jourová je žena, tak ty šance zvětšuje," podotkl Babiš, podle něhož budou výhodou í její zkušenosti. "Z těch komisařů, kteří tam nyní jsou, jich zůstává čtyři nebo pět," dodal.

Není nutné rozhodnout hned

Podle německé kancléřky Angely Merkelové není nutné najít shodu ohledně obsazení klíčových pozic v Evropské unii už na nynějším dvoudenním summitu EU. Merkelová to řekla dnes před zahájením vrcholné schůzky. Řešení se ovšem podle ní najde do ustavujícího zasedání nově zvoleného Evropského parlamentu, které bude 2. července. Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že Francie bude hledat konstruktivní řešení.

Předseda Evropské rady Donald Tusk doufá, že šéfové států a vlád se na personálním obsazení nejdůležitějších unijních postů shodnou už dnes. Dá se tak očekávat jednání dlouho do noci a v případě nedohody i mimořádný summit zřejmě těsně před ustavující schůzí europarlamentu.

Za nepravděpodobnou pokládá dohodu už dnes i irský premiér Leo Varadkar. "Možná je rychlejší výběr nového papeže než zaplnění klíčových unijních funkcí," poznamenal před novináři při příchodu.

Kdo nahradí Junckera

Ve hře je zejména to, kdo v čele Evropské komise nahradí jejího současného předsedu Jeana-Claudea Junckera. Na této pozici by se rád viděl Manfred Weber, vedoucí kandidát Evropské lidové strany, která vyhrála nedávné eurovolby.

Proti němu se ale postavil například francouzský prezident Macron, který od počátku systém "spitzenkandidátů" pokládá za fiktivní, i lídři jiných členských zemí EU. Pro uznání systému se dnes při příchodu na jednání podle očekávání vyslovil předseda končícího složení europarlamentu Antonio Tajani.

Weberovi se podle všeho zatím ani nepodařilo pro svou kandidaturu získat dostatečnou podporu ostatních tří politických frakcí v europarlamentu, se kterými lidovci v minulých týdnech vyjednávali o spolupráci v novém volebním období.

Některé interpretace systému vedoucích kandidátů ale předpokládají, že by do čela komise mohl nastoupit "spitzenkandidát" jiné strany, než jsou ve volbách vítězní lidovci. Před novináři tak dnes například španělský premiér Perdo Sánchez připomněl, že pro socialisty je nejlepším člověkem do čela komise jejich vlastní kandidát a dosavadní první místopředseda EK Frans Timmermans.

Kromě odpovídajícího politického rozdělení klíčových postů tak, aby s ním mohl souhlasit i europarlament, bude dnešní jednání šéfů států a vlád muset zohlednit také otázku geografického rozložení, tedy aby žádný region EU nepřišel zkrátka. Důraz lídři také kladou na potřebu co nejrovnějšího zastoupení mužů a žen.