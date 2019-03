/VOLÍME EVROPU/ Komunistická strana Čech a Moravy se vrhla do volební eurokampaně téměř rozpustile. Na palubě botelu Albatros hosteska novináře vítala drinkem, jenž obsahoval čili, skotskou a led. První písmena měla napovědět, že jde o setkání s kandidáty České Sjednocené Levice.

Setkání s kandidáty KSČM do Europarlamentu. Andrej Bóna a Arťom Korjagin | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Dvojkou za zkušenou Kateřinou Konečnou, která už pátým rokem zasedá v Evropském parlamentu, je totiž student Masarykovy univerzity v Brně Andrej Bóna, který zastupuje Stranu demokratické levice, zajímá ho ekologie a za všechny přítomné asi nejvýstižněji shrnul, o co komunistům v Evropě jde: „Občas to vypadá, že vliv má jen ten, kdo má nejnaditější šrajtofli. V Evropské unii ale musíme rozhodovat my a ti, které zvolíme, aby hájili naše zájmy.“