Velmi složité těleso, v němž i to, co má silnou podporu u současných vlád členských států, může velice snadno narazit. Nemluvě o tom, že jako každý poslanecký sbor má i Evropský parlament svá pravidla a lhůty.

„Jsme připraveni být velmi pružní,“ říká ale česká místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, podle níž jsou evropští poslanci připraveni dohodu projednat i na poslední chvíli. Jenže ani ona nedokáže říci, zda vůbec bude do konce října co projednávat.

„Za ty roky, co jsem tady, jsem se naučil, že některé věci, které se v unijní politice táhnou třeba několik let, pak jdou vyřešit mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní,“ říká jeden europoslanec, který je ve funkci už několikáté funkční období. „Tedy, když se k tomu najde vůle,“ dodává.

Hranice mezi Severním Irskem a Spojeným královstvím

Hlavní unijní vyjednavač dohody o brexitu Michel Barnier včera před zástupci členských států řekl, že dohoda s Británií může být uzavřena v řádu dní. „Dohodu je stále možné dosáhnout ještě tento týden, i když to bude čím dál složitější,“ řekl Barnier.

„Je nejvyšší čas převést dobré úmysly do právně závazného textu,“ dodal vyjednavač EU. Průlom měl přinést údajný včerejší souhlas britského premiéra Borise Johnsona, aby se celní kontroly prováděly v Irském moři.

To by ale znamenalo faktickou celní hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Severoirští probritští unionisté ale tuto dohodu ihned tvrdě odmítli. Ne všichni jsou proto optimističtí. „Musíme být připraveni na všechny možnosti, tedy i na brexit bez dohody, který by nás všechny velmi poškodil,“ uvedla finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti Tuppurainenová, jejíž země v současnosti Unii předsedá.

Zítra o brexitu začíná jednat i summit EU v Bruselu.