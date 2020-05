Koronavir v ČR: Pandemie může zvýšit rozdíl mezi regiony, varuje Evropská komise

Ekonomické dopady současné pandemie mohou výrazně zvýšit rozdíly mezi jednotlivými regiony v České republice. V jarním balíčku hospodářských doporučení na to dnes upozornila Evropská komise (EK). Všechny unijní země by se teď podle Bruselu měly soustředit na investice do zdravotnictví a na pomoc zasaženým firmám a zaměstnancům. Obvyklé výzvy k dodržování fiskálních pravidel nechala komise tentokrát stranou.

Testy na koronavirus - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Doporučení, jak by mohly posílit hospodářský výkon, Brusel všem členským zemím pravidelně adresuje v rámci hospodářského cyklu známého jako Evropský semestr. Dnešní balíček je výrazně ovlivněn výpadkem ekonomické aktivity v důsledku šíření koronaviru, kvůli němuž komise dočasně zmírnila pravidla pro rozpočtové deficity a státní pomoc firmám. Obří půjčka. Německo a Francie chtějí pro EU společný půlbilion eur Přečíst článek › ON-LINE ke koronaviru ZDE "V bezprostřední fázi se zaměřujeme na investice do zdravotnictví a záchranu pracovních míst a firem," komentoval dočasný ústup od obvykle přísného fiskálního dohledu komise její místopředseda Valdis Dombrovskis. Podotkl však, že jakmile to podmínky dovolí, unijní exekutiva bude od členských států vyžadovat "rovnováhu mezi fiskální udržitelností a podporou investic". Svůj podíl musí zaplatit všichni Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni zdůraznil, že peníze, které státy investují na podporu firem či zaměstnanců, by měly zohledňovat dosavadní priority EU, zejména podporu zelené a digitální ekonomiky a zajištění sociálně spravedlivého hospodářství. "Znamená to také, že svůj podíl musí zaplatit všichni: v solidární a spravedlivé Evropě není místo pro agresivní daňové plánování," uvedl Gentiloni ve zjevné narážce na americké technologické firmy, jako je Google nebo Facebook, které chce mnoho zemí zdanit ve snaze zacelit v rozpočtech mezery vytvořené krizí. Deset procent na dovoz aut platí. Británie oznámila nový celní režim Přečíst článek › V případě Česka komise konstatovala, že současná situace "přináší významné riziko zvýšení regionálních a místních rozdílů". Jeho důkazem jsou podle Bruselu už viditelně narůstající rozdíly mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a dalšími částmi republiky. Hrozící nárůst nezaměstnanosti či příjmové nerovnosti volá podle komise po "cíleném politickém řešení". Zdravotnictví má rezervy Komise konstatovala, že Česká republika včasnými opatřeními zvládla omezit šíření koronavirové nákazy, české zdravotnictví ale má do budoucna rezervy. "Ke zmírnění dopadu nemoci covid-19 bude do budoucna nutné zlepšit pružnost a krizovou připravenost zdravotnického systému," doporučila EK. Česko by mělo ve všech regionech zlepšit možnosti péče praktických lékařů a specialistů, aby ubylo případů, kdy jsou lidé zbytečně umísťováni do nemocnic, uvedla rovněž komise. Krize v Česku může mít podle Bruselu zvláštní dopad na zranitelné skupiny, mezi nimiž jsou kvůli dvouměsíčnímu uzavření škol zvláště ženy pečující o děti v předškolním a školním věku. Dopad pandemie by vláda mohla snížit tím, že investuje do péče o děti, která bude doplněna pružnými pracovními podmínkami pro matky, například zkrácenými úvazky či možností práce z domova. Od tvrdého brexitu dělí Británii měsíc a půl. Může znamenat ekonomickou ránu Přečíst článek › Komise rovněž upozorňuje na to, že veřejné náklady na jednoho žáka patří v Česku mezi nižší a doporučuje více investovat do vzdělávání. "Nedostatek kvalifikovaných učitelů ukazuje potřebu zvýšit atraktivitu této profese zvláště pro mladé talentované lidi," uvádí dnešní zpráva.

Autor: ČTK