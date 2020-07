Připravte se na další vlnu, nabádá Komise státy. Nezbytná je rychlá reakce

Trasovací aplikace zaváděné evropskými státy v rámci takzvané chytré karantény by měly být co nejdříve univerzálně použitelné na území celé Evropské unie. Vyzývá k tomu dnešní doporučení Evropské komise, která přišla s plánem jak co nejlépe zvládnout případnou novou vlnu covidu-19. Země EU mají podle Bruselu zajistit rychlou reakci na případné šíření nákazy a také společně usilovat o to, aby byla vyvíjená vakcína dostupná všem obyvatelům.

Zdravotník. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Celkem desítka zemí podle EK již spustila vlastní aplikace, které umožňují vysledování kontaktů nakažených lidí a varují před možnou nákazou. Dalších 11 států se je chystá uvést do provozu v blízké budoucnosti. Unijní exekutiva hodlá připravit technologické podmínky pro to, aby mohli lidé aplikace stažené v jedné zemi používat i v dalších státech. Česko je mezi státy, které již svou aplikaci spustily. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se na září chystá nová verze, jež bude umět komunikovat s podobnými aplikacemi v Německu a dalších zemích. Evropská unie vyškrtne Srbsko a Černou horu ze seznamu bezpečných zemí Přečíst článek › Podle komise by mělo včasné zjištění nákazy a izolace nakažených předejít tomu, aby státy začaly opět zavádět masivní opatření typu kontrol na hranicích. "Na základě poznatků z uplynulých měsíců plánujeme dopředu, abychom nemuseli improvizovat. Zvyšujeme připravenost na všech frontách, abychom zachovali jednotný trh s jeho hlavními svobodami a usnadnili cestu k hospodářskému a sociálnímu oživení v celé EU," prohlásil dnes místopředseda EK Margaritis Schinas. Druhá vlna nákazy Část epidemiologů hovoří o tom, že v návaznosti na letní sezónu, návraty z dovolených a změnu počasí lze na podzim očekávat druhou vlnu nákazy. Státy by se podle komise měly snažit zabránit tomu, aby v případě jejího příchodu vyčerpávala kapacitu nemocnic souběžná chřipková epidemie. Brusel proto doporučuje státům, aby zajistily dostatek vakcín proti chřipce a umožnili co největšímu počtu lidí nechat se očkovat. Mezi další doporučení EK patří potřeba zajistit dostatečné zásoby ochranných prostředků. K tomu by mohl posloužit i společný unijní fond, jehož rozpočet chce Brusel v rámci vyjednávání o novém sedmiletém rozpočtu zvýšit. EU musí z krize vyjít jednotná a silnější, řekla Merkelová Přečíst článek › Státy by podle unijní exekutivy měly rovněž zajistit, aby po schválení prvních vakcín proti covidu-19 k nim měli přístup všichni obyvatelé bloku. Komise již zorganizovala dárcovskou konferenci a přesvědčuje země EU, aby se zapojily do společného programu, který zajistí předplacení vakcín vyvíjených několika společnostech. Několik západoevropských zemí přitom nezávisle na Bruselu iniciovalo vlastní společný nákup připravovaných očkovacích prostředků. Podle odhadů komise by vakcíny mohly být dostupné v příštím roce.

Autor: ČTK