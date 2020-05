Komise počítá s tím, že v první fázi se začnou postupně otevírat hranice mezi "regiony, oblastmi a členskými zeměmi s pozitivně se vyvíjející a dostatečně podobnou epidemiologickou situací". K tomuto kroku již sáhly pobaltské země a uvažuje o něm například i Rakousko. Po uvolňování zákazů volají zvláště jihoevropské státy jako Řecko, pro něž je významným zdrojem příjmů turistika.

"Víme, jak moc se občané EU těší na letní sezonu a cestování. Velké oběti posledních měsíců umožní opatrné a postupné znovuotevření hranic, prozatím," komentovala návrh eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová.

Státy by podle komise měly zajistit, aby se přes hranice bez problémů dostávali lidé, kteří míří za prací či za rodinou.

Bez diskriminace

Pokud se stát rozhodne, že umožní cizincům cestovat na své území, neměl by nikoho diskriminovat a "dovolit cesty ze všech oblastí, regionů nebo zemí s podobnou epidemiologickou situací".

Teprve ve druhé fázi, kterou komise časově nespecifikovala, by se měly kompletně otevřít hranice celého schengenského prostoru, jenž umožňuje volný pohyb. Státy by i poté měly na svém území uplatňovat nezbytná hygienická opatření, která by měla zajistit, aby se nákaza nezačala znovu šířit. Komise počítá s tím, že teprve po otevření vnitřních hranic v rámci unie se zruší zákaz vstupu cizinců do EU. Ten prozatím navrhuje prodloužit do 15. června.