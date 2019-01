Poslanci Evropského parlamentu podpořili návrh, aby státy, které podrývají vládu práva a vytvářejí podmínky pro bujení korupce, nedostávaly platby z unijního rozpočtu. Nové pravidlo by mělo být součástí prvního postbrexitového rozpočtového období 2021 až 2027. Musí ho však ještě schválit samotné členské země.

Provinilé státy by o evropské prostředky nepřišly definitivně, Brusel by pouze zastavil jejich přítok do doby, než sjednají nápravu. Autoři návrhu vycházeli především ze současného znepokojivého vývoje v Polsku a v Maďarsku. Podpořilo je 397 zákonodárců, proti bylo jen 158 europoslanců.

„Dodržování právního státu je základním předpokladem pro demokracii, stabilitu, prosperitu a vzájemnou důvěru,“ prohlásil jeden ze spoluautorů návrhu, finský pravostředový europoslanec Petri Sarvamaa. Podle něj by daňoví poplatníci, kteří se skládají na bilionový rozpočet EU, měli mít jistotu, že peníze budou vynaloženy hospodárně. „Nikdy nevíme, ve které další zemi bude vláda práva ohrožena,“ dodal Sarvamaa.

Peníze by státy musely vyplatit ze svého

Rozhodující slovo by měla mít v tomto případě Evropská komise. Na její návrh bude europarlament a ostatní členské země hlasovat, zdali se prostředky pro provinilce mají zmrazit, případně následně rozmrazit. K přijetí nápravného opatření by pak stačila kvalifikovaná většina. I přes pozastavení plateb by pak postižené státy musely ze svého konečným příjemcům schválené finance vyplatit.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen označil stav právního státu v Polsku, Maďarsku a v Rumunsku za hlavní výzvu Evropské unie pro letošní rok. Evropská komise vede s Varšavou a Budapeští od loňska, respektive předloňska řízení kvůli ohrožování hodnot, na kterých integrační projekt na starém kontinentu stojí. Na jeho konci by mohlo být teoreticky až odebrání hlasovacího práva v unijních institucích.