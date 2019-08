Kostky jsou vrženy. Vyřazení parlamentu vyvolalo rozhořčení, píše tisk

Rozhořčení, rozruch a šok vyvolalo podle dnešních vydání britských novin rozhodnutí premiéra Borise Johnsona přerušit před plánovaným brexitem na několik týdnů zasedání parlamentu. Podle levicového listu The Guardian se nyní opozice připravuje na "poslední zoufalý pokus" zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. List Financial Times napsal, že Johnson parlamentu odepřel vyjádřit se k nejzávažnějšímu rozhodnutí za posledních 40 let. "Brexit: Kostky jsou vrženy," píše na titulní stránce bulvární Daily Express.

Středečnímu vývoji kolem brexitu se na titulních stránkách věnuje naprostá většinu britských deníků. Premiér Johnson požádal královnu Alžbětu II., aby po letní přestávce přerušila zasedání britského parlamentu až do 14. října. Panovnice mu vyhověla. Na konci října má přitom Spojené království opustit Evropskou unii. Poslanci tak budou mít minimum času na legislativní kroky, kterými by zabránili brexitu bez dohody, který Johnson nevylučuje. Opozice varovala, že se pokusí přerušení aktuální schůze zabránit a vyvolat chce i hlasování o nedůvěře vládě. Podle The Guardian Johnsonův plán na přerušení zasedání parlamentu "v kritickém období" vyvolal na politické scéně "rozhořčení". Opoziční strany se proto podle něj připravují na "historický parlamentní střet" a "poslední zoufalý pokus" zabránit brexitu bez dohody. Tvrdý brexit se přiblížil. Královna stopla parlament Přečíst článek › Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, rovněž popisuje "rozhořčení", které Johnsonův postup vyvolal u opozice. Upozorňuje, že proti vládě je v případném hlasování o nedůvěře nyní ochotna zvednout ruku i řada konzervativních poslanců. Středeční vývoj byl podle Financial Times "těžkou ránou" pro odpůrce brexitu bez dohody. Podle listu odepřel Johnson parlamentu, "domovu britské demokracie", právo vyjádřit se k "nejzávažnějšímu rozhodnutí za posledních více než 40 let". Konec jednání v rukavičkách Podle bulvárního listu Daily Mail přestal Johnson jednat v rukavičkách. Na titulní stránce otiskl fotografii předsedy britské vlády v boxerském postoji. Jeho středeční krok označuje Daily Mail za "historický". Ačkoli to premiér popírá, je podle bulvárního listu jasné, že se svým krokem snaží zkřížit plány odpůrcům brexitu, které list kritizuje jako "hysterické". Konzervativní noviny The Times píší, že Johnson nyní hraje "vabank". Svým rozhodnutím vynutit si přestávku v zasedání parlamentu "dostal Británii na pokraj ústavní krize". Britský parlament čeká vynucená přestávka. Královna přijala Johnsonův návrh Přečíst článek › Konzervativní a euroskeptický bulvár Daily Express označil Johnsonův postup za "odvážný" krok, jímž rozdrtil poslance, kteří si umínili zabránit brexitu. "Brexit: Kostky jsou vrženy," zní titulek novin Daily Express. List Metro Spojené království označil za "odročený stát". Daily Mirror na titulní stránce využívá slovní hříčky a ve slově "prorogue", které se používá pro přerušení zasedání parlamentu, zvýraznil slovo "rogue", které znamená darebák či lump. Pod nápisem je fotografie britského premiéra.

Autor: ČTK