Britská premiérka Theresa Mayová apelovala v článku pro nedělník Sunday Express na poslance, aby v úterním hlasování zvedli ruku pro dohodu o brexitu. Není to podle jejích slov tak riskantní jako odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody, nebo kdyby se brexit vůbec neuskutečnil. Selhání brexitu by bylo „katastrofickým a neodpustitelným porušením důvěry v naši demokracii“, zdůraznila. Informovala o tom televize BBC.

V článku pro Sunday Express Mayová vyjádřila své přesvědčení, že hlasování o jí dojednané dohodě o brexitu bude „největším a nejdůležitějším rozhodnutím pro každého poslance, které naše generace požaduje, abychom udělali.“

Široce se přitom očekává, že premiérka hlasování o dohodě prohraje. Někteří ministři se přitom již nechali slyšet, že to povede k „paralýze“ brexitu.

„Když jste se rozhodli hlasovat v referendu, udělali jste to proto, že jste chtěli, aby byl váš hlas slyšet. Někteří z vás důvěřují politickému procesu poprvé za desetiletí. Nemůžeme a nesmíme vás zklamat. To by bylo katastrofální a neodpustitelné porušení důvěry v naši demokracii,“ uvedla.

„Takže můj vzkaz parlamentu pro tento víkend je jednoduchý. Je načase zapomenout na hry a udělat to, co je správné pro naši zemi,“ obrátila se na poslance.

Nespokojení poslanci chtějí obejít vládu

Tvrdá slova Mayové přišly poté, co úřad premiérky vyjádřil znepokojení nad snahou skupiny poslanců napříč politickými stranami, kteří tento týden prosadili opatření, které jim dá v případě brexitu bez dohody větěí moc nad vládou. To by nejen ohrozilo legislativu nutnou k uskutečnění brexitu, ale i schopnost vlády vládnout.

Podle politického zpravodaje BBC Chrise Masona se jako jedna z možností nabízí, že nespokojení poslanci tak legálně donutí vládu, aby posunula stanovené datum odchodu Británie z Evropské unie.

Předtím se předpokládalo, že pouze ministři mohou prodloužit dvouletý proces podle článku 50, podle kterého se řídí odchod členského státu z EU. Spojené království má v úmyslu opustit Evropskou unii automaticky 29. března 2019, ať už poslanci schválí dohodu nebo ne.