„Rozhodně existují možnosti jak zachovat integritu jednotného trhu i v tom případě, že Severní Irsko nebude jeho součástí, protože patří k Británii, a zároveň touhy po zachování irské hranice bez pohraničních kontrol,“ prohlásila předsedkyně německé vlády.

„K vyřešení této situace musíte být kreativní, naslouchat jeden druhému a právě takové debaty se mohou a musí uskutečnit,“ uvedla Merkelová na tiskové konferenci v japonském Tokiu, kde se setkala s tamním premiérem Šinzó Abem.

Zřejmě největší překážku ve schválení dohody na straně britského parlamentu představuje takzvaná irská pojistka, tedy opatření, které má zabránit vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Britská premiérka Theresa Mayová proto usiluje o dojednání takových změn, které by byly pro zákonodárce přijatelné.

