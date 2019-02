„Za poslední tři roky stranu pod vedením Jeremy Corbyna prostoupila nákaza v podobě protižidovského rasismu. Tento problém před jeho zvolením do čela strany neexistoval a žádný předchozí lídr labouristů by to nedovolil,“ vysvětlila svůj krok.

Ryanová také zdůraznila, že pro ni šéf strany není vhodným kandidátem na pozici britského premiéra. „Židovská komunita dala jasně najevo, že by pro ně vláda Jeremy Corbyna představovala existenční riziko. Nehodlám usilovat o to, aby se taková vláda dostala k moci.“

Již v pondělí odešlo z Labouristické strany sedm zákonodárců, kteří nesouhlasí s přístupem Jeremy Corbyna k brexitu. „Co je moc, to je moc,“ uvedli podle agentury Reuters politici, podle kterých již není možné nadále mlčet o pochybnostech, zda je lídr labouristů tou pravou osobou na svém místě. Zároveň vyzvali své kolegy v britském parlamentu, aby se připojili k jejich nové „Nezávislé skupině“.

„Labouristická strana již není tou stranou, ke které jsme se připojili, za kterou jsme bojovali a které jsme věřili. Byla unesena strojovou tvrdě levicovou politikou,“ prohlásil na tiskové konferenci poslanec Chris Leslie, podle něhož labouristé „zradili Evropu“ když nechtějí umožnit veřejnosti, aby měla v souvislosti s brexitem poslední slovo.

After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePolitics pic.twitter.com/BroRRoVSGk