Ten podporuje nejen trend ekologické udržitelnosti a omezování plastového odpadu. Ale jeho součástí je i výsadba stromů v lesích Moravskoslezského kraje, kterým pomáhá i v boji proti změnám klimatu.

„Myslivecký kroužek, kam jsme se sestrou chodili, byl spíš podobný Skautu. Nešlo tam ani tak o lov, jako o poznávání stromů a rostlin. Právě tam vznikl můj blízký vztah k přírodě,“ vzpomíná Adam. V osmnácti letech přišel s ekologickým podnikatelským projektem.

„Lákala cesta podnikání, jelikož se to dalo skloubit se studiem. A tak jsem hledal produkt, za kterých bych se nemusel stydět a který by společnosti i něco přinesl,“ říká mladík.

„Po prodiskutování svých záměrů s lidmi z projektu „Podnikni to“ jsem se rozhodl pro plátěnou tašku,“ říká student ekonomie.

Zájem o plátěnky, které nahrazují i z hlediska EU ekologicky problematické plastové tašky, byl velký. „Hledání dodavatele bylo náročné, protože jsem nechtěl odebírat tašky vyrobené od dětí v Bangladéši. Nakonec se mi podařilo najít českého dodavatele.“

Strom za plátěnku

Na podzim minulého roku se mu podařilo rozjet projekt Plátěnka, který zákazníkům zaručoval, že za každou prodanou tašku vysadí Adam (viz foto) se skupinou dobrovolníků strom v Moravskoslezském kraji. Loni listopadu se tak třeba les u obce Hůrky u Starého Jičína rozrostl o 300 jedlí bělokorých.

„Bylo pro mě klíčové, aby se zákazníci mohli jít na svůj strom podívat. Skvělý lesník, Miroslav Jurčáka ze spolku Perdix, mi vysvětlil vše ohledně výsadby i důležitosti remízků pro drobnou zvěř,“ uvádí Adam. Se projektem má velké plány.. „Vše záleží na myšlení lidí. Chtěl bych, aby zákazníci viděli přidanou hodnotu, která za koupí naší plátěnky je,“ uzavírá Adam.

Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu" přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.

Světlana Nedvědová