/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ S blížícím se termínem brexitu média přicházejí s katastrofickými scénáři, co vše nastane, pokud Britové opustí 29. března Evropskou unii bez vzájemné dohody. Takzvaný tvrdý brexit by krom jiného mohl také způsobit, že Britové přijdou o čerstvé ovoce a zeleninu.

Zdánlivě absurdní situace by mohla nastat, pokud by se výrazně zpomalil provoz na hlavní bráně do království, tedy na cestě mezi Calais a Doverem. Podle vládních propočtů by se tu čekací doby mohly až zdvojnásobit. Právě tudy však na ostrovy putuje spousta čerstvých potravin, upozornily ve společném prohlášení velké potravinářské firmy jako Marks & Spencer, Lidl, Sainsbury’s, McDonald’s či KFC.