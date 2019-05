Tisíc tun papíru. Letošní volby jsou rekordní, lístky skončí v muzeu kuriozit

Do České databanky rekordů se díky letošním volbám do Evropského parlamentu zapíše nový údaj. Obálky totiž obsahují vůbec největší počet hlasovacích lístků v historii. Potvrdila to Agentura Dobrý den Pelhřimov, která má zaznamenávání rekordů v České republice na starost.

Pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května nechal český stát vytisknout pro každého oprávněného voliče dvě sady volebních lístků, přičemž každému občanovi České republiky s právem volit byla na adresu trvalého bydliště doručena modrá obálka o rozměrech 32,3 krát 22,8 centimetrů. Zmíněná obálka obsahovala 44 listů, z nichž 39 bylo hlasovacích lístků politických stran a uskupení a 5 stránek s poučením. Muzeum kuriozit Obálka s největším počtem hlasovacích lístků v historii voleb v České republice vážila 130 gramů, což při přibližném počtu 8 milionů oprávněných voličů představuje více než 1 000 000 kilogramů papíru, pokud bychom počítali jedinou sadu volebních lístků pro každého voliče. „Rekordní sada volebních lístků bude tedy paradoxně vystavena jako exponát v expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit,“ informoval Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den. Češi si volí europoslance. Babiš i Zeman vhodili své hlasy do urny mezi prvními Přečíst článek ›

Autor: Denisa Šimanová