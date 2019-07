Složité okolnosti nominace Ursuly von der Leyenové na post předsedkyně Evropské komise mohou být za pár týdnů zapomenuty. Německá politička má mnoho předpokladů být velmi dobrou šéfkou Bruselu.

Je to Evropanka. A to doslova od narození. „Narodila jsem se v Bruselu, kde jsem prožila prvních dvanáct let. Vracím se tedy teď symbolicky domů,“ říká Ursula von der Leyenová před mnoha desítkami novinářů. Od jejího úterního těsného zvolení první předsedkyní Evropské komise uplynulo jen několik desítek minut, ale Leyenová jako by se proměnila. Spadla z ní všechna tíha a nervozita, která na ní byla vidět ještě v úterý ráno při kandidátském projevu. Také proto, že své zvolení neměla zdaleka jisté, zvítězila rozdílem pár hlasů ve více než sedmisetčlenném Evropském parlamentu.