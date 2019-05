Na rozdíl od jiných voleb nemohou v těch evropských Češi hlasovat na ambasádách v zahraničí. Aby tak mohla Anna volit české poslance, musela by dorazit domů do Česka. „Občan kterékoli země Unie, který žije v jiné unijní zemi, si ale může vybrat, které zástupce bude volit. Volební místnost ve vedlejší ulici tak pro mě byla celkem jasná volba,“ popsala mladá studentka. Stačilo jí vyplnit dva formuláře, jeden on-line a druhý naskenovaný poslat místnímu úřadu. Pak už si mohla vybírat z britských kandidátů.

„V mém okolí to příliš výjimečné není, pohybuji se v kruzích studentů ze všech možných zemí Unie, kteří zde díky ní mohou studovat zdarma,“ vysvětlila Rousková. Že by k volbám nešla, si prý neumí představit. V minulosti tak například kvůli parlamentním nebo prezidentským volbám cestovala dlouhé hodiny autobusem na ambasádu do Londýna. „Štvalo mě, že jsem nemohla volit v loňských komunálních volbách, to bych si ale musela koupit letenku domů,“ dodala Anna s tím, že ji schází možnost volit korespondenčně.

Druhé referendum

V Británii se volby konají i přesto, že je země na odchodu z Evropské unie. Stále se ale nepodařilo dohodnout podmínky rozluky, a tak se dle regulí volební klání konat musí. „O těchto volbách se tu mluví jako o druhém referendu. Byť je pravděpodobně vyhraje Nigel Farage se svou Brexit Party, jde o první možnost, jak se po třech letech k Brexitu vyjádřit,“ popsala studentka, která podle svých slov není odchodu Spojeného království příliš nakloněna.

Ačkoli už mají Britové volby za sebou, jejich oficiální výsledky budou známé až v neděli v noci. Vyhlásit je je totiž možné teprve poté, co skončí volby i v poslední zemi Unie – v Itálii. V pátek se eurovolby uskutečnily v Irsku a začaly rovněž v České republice. Ta představuje evropský unikát, volby se tu totiž jako v jediné zemi konají dva dny. V pátek se volí mezi 14:00 a 22:00, v sobotu pak mezi 8:00 a 14:00.