"Mohu potvrdit, že jsme od Británie obdrželi dokumenty… Dokud je neanalyzujeme, nebudu je nazývat jinak," nechtěla mluvčí EK Mina Andreevová specifikovat, zda je nový text předložený Londýnem návrhem, o němž by EU byla ochotna jednat. Dnes a v pátek se podle ní uskuteční technická jednání o otázkách cel a průmyslové výroby.

Andreevová zároveň řekla, že komise nepovažuje konec září za poslední možný termín pro předložení britského návrhu, avšak "každý den se počítá".

"Pokud chce Spojené království projednat alternativy ke stávající brexitové dohodě, musí je předložit do konce měsíce. Pokud se tak nestane, je po všem," uvedl ve středu Rinne po setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Dodal, že se s šéfem Elysejského paláce shodl, že britský návrh - "pokud existuje" - musí mít písemnou podobu. Unijní země by jej tak měly čas prostudovat do klíčového summitu 17. října.

Rinneho časový termín musí ještě potvrdit ostatní členské státy EU. Pokud by tak učinily, ocitl by se britský premiér Boris Johnson v časové tísni. Konečný termín navíc zasahuje do výročního sjezdu Konzervativní strany, který se koná od 29. září do 2. října.

Sporná pojistka

Britský ministr pro brexit Stephen Barclay dnes EU vyzval, aby v jednáních s Londýnem prokázala "flexibilitu a kreativitu". Pojistka podle něj musí z dokumentu zmizet a Spojené království je připraveno blok 31. října opustit i bez dohody.

Takzvaná irská pojistka je obsažena v připraveném návrhu brexitové dohody, který ovšem parlament v Londýně již třikrát odmítl. Podle svých obhájců má pojistka zabezpečit, aby po brexitu nevznikl klasický hraniční režim mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Kritici přichystaného modelu ale namítají, že pojistka by v praxi znamenala udržení vazeb Británie na unijní struktury.

V Londýně dnes rovněž pokračovalo líčení britského nejvyššího soudu, který od úterý projednává kontroverzní přerušení zasedání britského parlamentu. Před soudem vystoupil právník bývalého konzervativního premiéra Johna Majora, který Johnsonův krok označil za nezákonný a uvedl, že věřit argumentům vlády by bylo naivní.

U nejvyššího soudu se přerušení zasedání parlamentu začalo projednávat poté, co soudy ve Skotsku a v Anglii minulý týden přišly s protichůdnými verdikty. Rozhodnutí nejvyššího soudu se podle agentury Reuters očekává nejdříve v pátek. Barclay dnes uvedl, že vláda se jím bude řídit.

Vláda ukončila minulé úterý probíhající schůzi parlamentu a zahájení nové naplánovala na 14. října. Někteří zákonodárci tvrdí, že cílem této mimořádně dlouhé přestávky těsně před termínem brexitu je snaha obejít parlament. Johnson trvá na tom, že zahájení nové schůze je potřebné kvůli představení nové legislativní agendy.