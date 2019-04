Fialova strana je k mnoha aspektům fungování Evropské unie kritická, ale v souladu se svými příznivci ji vnímá jako nezbytnou podmínku rozvoje ČR. „Nikdy jsme nechtěli federální eurostát řízený z Bruselu, zažehlený do jedné ekonomické, politické a právní šablony.

Chceme pružnou, vícerychlostní EU s dostatkem prostoru a svobody pro členské země, aby si mohly dobrovolně vybrat, na kterých společných politikách se chtějí podílet, a na kterých ne,“ říká Jan Zahradil (56), lídr kandidátky ODS a také aspirant frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na šéfa Evropské komise. Zahraničněpolitické problematice se věnuje více než dvacet let. Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen roku 2004, poté ještě dvakrát.

MÍSTO PAŘÍŽE DUBÉNKY

Jeho nominaci na šéfa komise vnímá jako velký úspěch šestka kandidátky ODS Eva Decroix. „Je to velká šance něco reálně ovlivnit, nehledě na fakt, že díky Janu Zahradilovi je o České republice v Evropě víc slyšet,“ míní právnička, která vystudovala ve Francii a jejímž manželem je Rémi Decroix, kuchař a cukrář, majitel proslulého Bistrot de Papa v Horních Dubénkách.

„Byl to manžel, který se chtěl vrátit do Čech. Osobně bych asi zůstala ještě pár let v zahraničí, ale Rémimu Česká republika přirostla k srdci, náš způsob života a myšlení je mu velmi blízký. Já jsem dítě Evropy, jakkoli to může znít nadneseně, žiji to dnes a denně,“ řekla Eva Decroix Deníku.

Uvědomuje si důležitost letošních voleb do EP, které podle ní budou vyhrocené, neboť kandidují subjekty, jež prohlašují, že nám Evropa škodí a EU přirovnávají k bývalému Sovětskému svazu, což ji šokuje. „Jsme malá republika a nemůžeme být sami. Nedokážu si představit, že bychom řešili životní prostředí izolovaně, špinavé ovzduší se nezastaví na hranicích.

Pro mě je EU uskupení, v němž chceme být nejen z obchodních, ale také ideových důvodů. Je to demokratický klub, na to se nemá zapomínat, chci se držet hodnot, kvůli nimž jsme do něj vstupovali,“ uvedla žena, která 26. května, tedy v den ukončení voleb do EP, oslaví 37. narozeniny. „Ať uspěji, nebo ne, budeme doma slavit,“ směje se.

TĚŽKÉ VÁHY

ODS má ambici získat víc než dva mandáty, proto jde do voleb se silnou sestavou, v níž figuruje například expertka na zemědělství, poslankyně a bývalá senátorka Veronika Vrecionová. Ještě těžší váhu ODS zařadila na 15. místo v podobě bývalého ministra zahraničí a obrany Alexandra Vondry.

Všichni její kandidáti by se asi podepsali pod slova Evy Decroix, jejíž ambicí je vrátit Evropské unii „lidskou podobu“. Pokud uspěje, nechtěla by se zavřít do parlamentních zdí v Bruselu a Štrasburku. „EU se nám vzdálila, řeší často sama sebe, občané ale nesmějí zůstávat bokem, europoslanci jim musejí vysvětlovat, proč se něco stalo, aby lidé neviděli jen výsledek, ale také proč k němu došlo,“ předestřela svůj záměr, pokud by ve volbách uspěla.