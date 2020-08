Začínali jsme v osmi, teď je nás klidně sto. Spolek pomáhá přírodě

„Jsou miliony lidí, kteří mluví o tom, co by dělali, kdyby mohli. Ale oni mohou. Mohou dělat to, na co stačí jejich síly či schopnosti. A to jsem se rozhodl dělat i já,“ říká pro Deník osmačtyřicetiletý Martin Rezek.

Martin Rezek při čištění ptačí budky | Foto: Deník/ Archiv