Britská konzervativní premiérka Theresa Mayová dnes uvedla, že parlament nebude příští týden hlasovat o brexitové dohodě, má se tak ale stát do 12. března. Labouristická opozice odklad kritizovala. Označila jej za lehkomyslný pokus donutit poslance, aby si vybrali mezi dohodou o podmínkách odchodu, kterou Mayová dojednala s Bruselem, a brexitem bez dohody. Zákonodárci již dokument jednou odmítli.

"Příští týden s (brexitovou dohodou) do parlamentu nepřijdeme, ale zajistíme, že se tak stane do 12. března," řekla Mayová podle agentury Reuters novinářům v letadle cestou do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS). Odchod z EU 29. března s dohodou je podle ní stále možný a britská vláda na takovém scénáři pracuje.