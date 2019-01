Londýn (OD ZPRAVODAJE DENÍKU) – Premiérce Therese Mayové už zbývá jen strašit. „Hrozí odchod země z Evropské unie bez dohody, ale i mnohem větší nebezpečí, že neodejdeme vůbec,“ varovala před dnešním rozhodujícím hlasováním poslance britského parlamentu.

V něm nemá podle dosavadních zpráv pro dohodu s EU dostatečnou podporu. I včera však Mayová trvala na tom, že se Britové v referendu rozhodli odejít, a toto rozhodnutí by se mělo respektovat. Jinak by podle ní oslabila u voličů víra v demokracii.

DVĚ TĚŽKÉ PORÁŽKY

Poslední ránu z milosti však může dostat spíše předsedkyně vlády. Mayová totiž utrpěla v minulých týdnech už dvě těžké porážky, které pomalu přesouvají pravomoc rozhodovat o podobě brexitu do rukou poslanců.

Pokud v dnešním hlasování dohoda nebude schválena, má premiérka kvůli kontroverznímu zákroku šéfa sněmovny Johna Bercowa pouhé tři dny na představení plánu B. Podle ministra zahraničního obchodu Liama Foxe by se ale začal připravovat výstup z EU bez dohody, a to podle pravidel Světové obchodní organizace. Fox zdůraznil, že by to nebyla žádná tragédie.

Dnešní porážku by ovšem vláda nemusela přežít. Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn plánuje v případě neúspěchu vyvolat hlasování o nedůvěře. A není jisté, zda by premiérka takové hlasování ustála.

Nespokojenost se současnou situací vyjadřují jak ti, kteří by si přáli setrvání Británie v EU, tak ti, kteří stále trvají na odchodu. Ti první věří, že dnes by už Britové hlasovali pro setrvání v Unii, a pro druhé odchod podle premiérčiny dohody s EU vlastně žádný brexit není.

„Baví mě, jak ti, co chtějí z EU odejít, tvrdí, že jsou jednotní,“ říká Neil Spiteri-Lewis z Newportu. „Za prvé mnoho příznivců brexitu už zemřelo a většina nových voličů by chtěla raději v EU zůstat. Hodně lidí také podle mě změnilo na věc názor, a ti, co stále volí odchod, se nemohou dohodnout na tom, jak by měl vypadat. Proto si myslím, že dnes by referendum mělo zcela jiný výsledek.“

DOHODA JE PRÝ PODVOD

Příznivci brexitu naopak často trpí stihomamem, že dohoda uzavřená premiérkou znamená, že Británie v podstatě zůstane součástí Unie.

„Přes 58 % lidí v mém okrsku volilo pro vystoupení z EU,“ říká Andrew Lovett z jihoanglického Bexhill-on-Sea. „A přesto náš poslanec Huw Merriman chce hlasovat pro dohodu premiérky s EU, což není žádné vystoupení, ale jenom takové trochu slabší členství. Pokud tak nakonec bude hlasovat, tak já budu hlasovat v příštích volbách pro někoho jiného.“

Lovett, stejně jako další tvrdí brexitáři, nehodlá zůstat jen u toho.

„Jestliže se brexit 29. března neuskuteční, hodlám jít demonstrovat do Londýna. Potřebujeme nějakou alternativu k dnešnímu statu quo vlády a opozice. Nějakou stranu, která by náš odchodu z EU brala jako dobrou věc.“