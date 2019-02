Chci zajistit řádný brexit, který zabrání vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Na návštěvě v Belfastu to prohlásila britská premiérka Theresa Mayová, která se svými prohlášeními pokoušela uklidnit obyvatele Severního Irska. Uvedla rovněž, že chce v této části země zajistit mír, přičemž si nepřeje, aby vznikla hranice mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království. Informovala o tom agentura Reuters.

Spojené království má opustit Evropskou unii za pouhých 52 dní a dohoda mezi Bruselem a Londýnem je stále v nedohlednu. Ve čtvrtek proto britská premiérka odcestuje do Bruselu, kde bude jednat s vedoucími představiteli EU. Podle agentury Reuters se je pokusí přesvědčit, aby přijali závazné změny irského pohraničního uspořádání.

Schvalování dojednané dohody o podmínkách odchodu v britském parlamentu komplikuje právě takzvaná irská pojistka. Ta je součástí smlouvy o britském vystoupení z EU a má platit v případě, že se strany do konce přechodného období po brexitu nedohodnou na lepším řešení. Jejím smyslem je zamezit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Odpůrci připravené varianty se ale obávají, že pojistka představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

Problémy Severního Irska

Premiérka v Belfastu prohlásila, že je oddána Velkopáteční dohodě z roku 1998, která tehdy zastavila tři desítky let trvající konflikt v Severním Irsku. Poznamenala, že ačkoli násilí zcela nezmizelo, je nyní na úrovni, která byla v dobách konfliktu považována za nepředstavitelnou.

Sama Mayová hovořila o jednotě Spojeného království, přičemž zdůraznila, že součástí jejího unionistického přesvědčení je i respekt k právu obyvatel Severního Irska cítit se Iry, pokud si to sami přejí. EU a Británie se podle Mayové shodly právě na ochraně Velkopáteční dohody.

Proto také souhlasila s pojistkou, která zabrání vzniku hranic mezi Irskem a Severním Irskem a také hranic uvnitř Spojeného království. V lednu však britský parlament návrh brexitové dohody odmítl, a tak Mayová usiluje o změny.

V minulosti například nastínila možné změny pojistky. Je mezi nimi například časové omezení její platnosti nebo mechanismus, díky němuž by od ní Británie mohla jednostranně odstoupit. Z Bruselu ale opakovaně zaznívá, že EU dojednanou dohodu znovu otevírat nebude.

EU nechce vyjednávat změny

"Evropská unie už nebude znovu projednávat dohodu o brexitu. Možné alternativy by však mohly být provedeny až po odchodu Británie," uvedl v pondělí hlavní vyjednavač EU Michel Barnier.

Německá kancléřka Angela Merkelová v naopak pondělí naznačila, jakým směrem by se měla ubírat nová jednání. Ačkoli podle ní i nadále platí, že Evropská unie nemá v plánu jednat s Velkou Británií o nové dohodě, vůbec poprvé podle agentury AP připustila, že by evropští diplomaté mohli přistoupit na kompromisní řešení. Irská pojistka by podle německé kancléřky mohla být vyřešena oddělenou smlouvou. „Stále můžeme zbývající čas využít k dosažení dohody, pokud obě strany ukáží dobrou vůli,“ prohlásila Merkelová.