A pomaleji by to už nešlo? Chce se dodat při pohledu na scénář odchodu britské premiérky Theresy Mayové. Ta včera skončila v čele své konzervativní strany, což na základě zvyklostí znamená i automatický konec v čele britské vlády. Ale k němu dojde až ve chvíli, kdy bude znám vítěz vnitrostranického hlasování o jejím nástupci. Což má být podle harmonogramu až 22. července.

Mayové zlomil vaz brexit

Ono by se zase tolik nedělo, kdyby úkolem nového premiéra nebylo vyřešení rébusu, který Mayová marně řešila dva roky. Tedy za jakých podmínek má Velká Británie odejít z Evropské unie. „Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách, abych přesvědčila poslance k podpoře dohody o brexitu. Naneštěstí nedokázala jsem to,“ musela přiznat Mayová.

Nový předseda britské vlády bude mít na nalezení řešení čas pouze do konce října. Alespoň pokud se něco nezmění na britské straně (zrušení brexitu) nebo na straně unijní (nové posunutí plánovaného termínu brexitu z konce října).

Pokud jde o možné nástupce Mayové, vypadá to s nějakou rozumnou formou brexitu, nebo jeho případným přehodnocením, ještě víc bledě, než kdyby Mayová v úřadu zůstala. Ostatně už teď dávají mnozí členové konzervativní strany, již budou o novém předsedovi korespondenčně hlasovat, najevo, že Mayová byla příliš měkká. A je podezírána z toho, že v EU chtěla zůstat. Ostatně i v referendu hlasovala pro setrvání v Unii.

Hlavním favoritem hlasování o vůdci konzervativců je „tvrdý brexitář“ exministr zahraničí Boris Johnson, kterého by podle nedávného průzkumu chtělo volit 38 % členů strany. A jehož Britům doporučil i prezident USA Donald Trump.

Další odklad na jaro?

V Evropské unii ale mezitím už počítají, zda se dá brexit s dohodou vůbec ještě stihnout. A docházejí k závěru, že ani do konce října ne. Zvláště pokud se Británie rozhodne uspořádat druhé referendum.

„Nenávidíme to, ale dáme jim další odklad. Nikdo nakonec nechce být tím, kdo to ukončí,“ cituje deník The Times unijního činitele, podle něhož je pro další odklad na jaro 2020 většina zemí EU. K odkladu je však třeba souhlas všech zemí Unie.