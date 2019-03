Informace agentury Reuters a televizí BBC a Sky News následně v podstatě potvrdil britský ministr školství Damian Hinds, když uvedl, že vláda byla donucena odložit na krátký čas odchod z EU. Delší prodloužení vyjednávacího období by podle něj nepřineslo jistotu.

Podle zdrojů britských médií Mayová nepožádá například o roční odklad, protože "lidé už mají po krk neschopnosti parlamentu učinit rozhodnutí a premiérka sdílí jejich frustraci". Novináři ale už od úterní schůze kabinetu upozorňují, že snaha o výrazné odsunutí brexitu s účastí Británie v evropských volbách by zřejmě vedla k rozpadu vlády.

Tříměsíční odklad zároveň nijak nesnižuje riziko brexitu bez dohody, neboť by vytvořil ještě tvrdší deadline na konci června. Británie se může rychle dostat do situace, kdy už s tímto termínem nebude moci hýbat, protože její účast ve volbách do europarlamentu už zkrátka nebude možná. Pro ni by musela vláda začít podle médií připravovat půdu už v polovině dubna.

"Krátké prodloužení by odvrátilo hrozbu rezignací v kabinetu, ale - pakliže bude schváleno - znamenalo by, že hrozba brexitu bez dohody se jen posune o tři měsíce," shrnula na twitteru reportérka Sky News Tamara Cohenová

Podle současného harmonogramu by měla Británie z EU odejít k 29. březnu, tedy za devět dní. Britský parlament ale opakovaně neschválil připravenou dohodu s Bruselem o podmínkách brexitu a Londýn se nyní chce vyhnout neřízené odluce.

Ve hře proto zůstaly krátký odklad, který by umožnil dohodu ještě schválit, případně dlouhý odklad pro nové rozhodnutí o britském postoji. Vyloučeno podle komentátorů stále není ani odvolání brexitu.

Přípravy na brexit bez dohody

V EU včera vyvrcholily přípravy na hrozící brexit bez dohody, když si členské státy schválily balíček opatření pro zmínění jeho nejvýraznějších dopadů. Nařízení se týkají zachování práv občanů, zajištění dopravního spojení Británie se zbytkem unie či bezproblémového dokončení již započatých studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Přijatá opatření nabudou platnosti den po jejich publikaci a působit by začala s okamžikem vystoupení Británie z EU, pokud by tento krok nebyl ošetřen dohodou. Rada EU v tiskové zprávě zdůrazňuje, že tato jednostranná opatření jsou dočasná a omezená svým rozsahem, navíc jejich působnost je podmíněna zrcadlovými kroky britské strany.

„V žádném případě nejde o snahu zopakovat v celém rozsahu výhody plynoucí z členství v EU ani podmínky přechodného období zakotveného v dohodě o vystoupení,“ konstatovala tisková zprávy rady publikovaná deset dní před stále platným datem brexitu.