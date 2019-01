Premiérka Theresa Mayová dnes představila v britském parlamentu náhradní plán chystaného odchodu Velké Británie z Evropské Unie. Dle svých slov se bude především snažit o dosažení dohody napříč politickým spektrem ohledně takzvané irské pojistky. Zrušit aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, prostřednictvím kterého byl před časem celý proces „brexitu“ spuštěn, podle ní však „není směr, kterým by se Británie měla ubírat“ a odložení termínu odchodu z EU by byla jen „ztráta času“.

„Obávám se, že druhé referendum by znamenalo obtížný precedens, který by měl významné dopady na to, jak v této zemi zacházíme s referendy,“ řekla Mayová v pondělím projevu v britském parlamentu. „Naší povinností je implementovat rozhodnutí toho prvního.“

Premiérku tak čekají další jednání se svými koaličními partnery i s poslanci z řad opozice. V rámci nich se bude snažit najít kompromis týkající problematické irské pojistky, jež byla hlavní příčinou lednového zamítnutí původní dohody o brexitu, kterou Mayová vyjednala s představiteli sedmadvaceti zbývajících unijních států.

Ti se nicméně v uplynulých dnech několikrát nechali slyšet, že z jejich pohledu je brexitová dohoda uzavřeným tématem a o provedení dalších změn již jednat nehodlají.

Ve snaze postoj Bruselu zvrátit proto nyní Mayová nabídla ústupek, na základě kterého by nemuseli občané Evropské Unie hradit poplatek ve výši 65 liber (zhruba 1885 korun), který je opravňoval k možnosti setrvat na území Velké Británie po uplynutí doby pěti let.

Podle opozice nic nového

Hlavní kritik současné britské premiérky a zároveň předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn ve svém projevu upozornil na to, že nový plán Theresy Mayové, jak dosáhnout v řadách tamních poslanců potřebné podpory, se od toho předchozího v zásadě nijak neliší. Zároveň ministerskou předsedkyni vyzval, aby garantovala, že chystaný odchod Londýna z EU naplánovaný na 29. března letošního roku nebude bez dohody.

Na doladění svého plánu „B“ má nyní Mayová osm dní. O novém návrhu podoby brexitu budou britští poslanci znovu hlasovat v úterý 29. ledna.

Co je irská pojistka?

Irská pojistka se týká pravidel na hraničních přechodech mezi Severním Irskem a unijním Irskem. Pokud by se totiž Londýn a Brusel nedohodly do července roku 2020 na tom, jak budou vypadat jejich budoucí vztahy, má tato pojistka zabránit opětovnému vytvoření pevné hranice mezi oběma zeměmi. Díky pojistce by vznikl společný celní prostor Velké Británie a Evropské Unie, přičemž Severní Irsko by navíc podléhalo řadě dalších pravidel charakteristických pro evropský jednotný trh.